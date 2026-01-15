Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1031

142vs:

Добрый день!!!


Может кто подскажет, что не так.   

Последний закрытый ордер это 


OrderSelect(  OrdersHistoryTotal() -1 ,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY )

 
Igor Zakharov:

при поиске более позднего времени сравнивайте время, а не тикеты

 пробовал, результат тот же.

на первом скрине видно, ордера  Buy закрылись,  но в журнале время закрытия не указанно.  

на втором Sell закрылись, но время показано Buy ордеров.

третий аналогично. 

 

 
Sergey Likho:

Не помогло...  


//+------------------------------------------------------------------+

//|        Время закрытия последнего ордера                          |

//+------------------------------------------------------------------+

double Last_Ticets_Close()

  {

   Last_Ticet    = 0; 

   Last_OrClTime = 0; 


   for(int i=0; i<OrdersHistoryTotal(); i++)

     {

      if(OrderSelect( OrdersHistoryTotal()-1,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))

        {

         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==magic)

           {

            if(Last_OrClTime<OrderCloseTime())

              {

               Last_Ticet    = OrderTicket(); 

               Last_OrClTime = OrderCloseTime();

              }

           }

        }

     }

   return (Last_Ticet);

  }  

 


Без изменений.
 
142vs:
Без изменений. 
//+------------------------------------------------------------------+
int GetTicketLastCloseOrder(const int magic_)
{
   int result = -1;
   datetime t = 0;
   for(int i=OrdersHistoryTotal()-1; i>=0; i--) {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY) && OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==magic_) {
         if(OrderCloseTime()>t) {
            result = OrderTicket();
            t=OrderCloseTime();
         }
      }
   }
   return(result);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
Igor Makanu:
Всем огромное спасибо...
разобрался. 
 
пожалуйста

Igor Makanu:

пожалуйста

Artyom Trishkin:

Там есть не собранные кем-то функции Игоря, а именно его тема - там есть все, а не только кем-то посчитанные нужными.

могу ошибаться, но по Вашей ссылке будет авторский топик, но там нужно весь топик листать, Игорь кажется немного сырые коды сразу выкладывал, а потом иногда переписывал то, что требовало доводки, хотя опять же могу ошибаться - листал этот топик лет 5-6 назад, не помню уже

 
Igor Makanu:

могу ошибаться, но по Вашей ссылке будет авторский топик, но там нужно весь топик листать, Игорь кажется немного сырые коды сразу выкладывал, а потом иногда переписывал то, что требовало доводки, хотя опять же могу ошибаться - листал этот топик лет 5-6 назад, не помню уже

Игорь давал мне свои библиотеки - коммерческую и общедоступную. Я не заметил разницы его общедоступной у меня и на сайте.
 
Igor Makanu:

пожалуйста

вот нашел полезный топик, где есть готовые решения на все вопросы начинающих "Только "Полезные функции от KimIV"

   Да там клондайк....
   Ещё раз спасибо.  
