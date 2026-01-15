Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1031
Добрый день!!!
Может кто подскажет, что не так.
Последний закрытый ордер это
OrderSelect( OrdersHistoryTotal() -1 ,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY )
при поиске более позднего времени сравнивайте время, а не тикеты
пробовал, результат тот же.
на первом скрине видно, ордера Buy закрылись, но в журнале время закрытия не указанно.
на втором Sell закрылись, но время показано Buy ордеров.
третий аналогично.
Не помогло...
//+------------------------------------------------------------------+
//| Время закрытия последнего ордера |
//+------------------------------------------------------------------+
double Last_Ticets_Close()
{
Last_Ticet = 0;
Last_OrClTime = 0;
for(int i=0; i<OrdersHistoryTotal(); i++)
{
if(OrderSelect( OrdersHistoryTotal()-1,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))
{
if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==magic)
{
if(Last_OrClTime<OrderCloseTime())
{
Last_Ticet = OrderTicket();
Last_OrClTime = OrderCloseTime();
}
}
}
}
return (Last_Ticet);
}
Без изменений.
разобрался.
Всем огромное спасибо...
пожалуйста
вот нашел полезный топик, где есть готовые решения на все вопросы начинающих "Только "Полезные функции от KimIV"
Там есть не собранные кем-то функции Игоря, а именно его тема - там есть все, а не только кем-то посчитанные нужными.
могу ошибаться, но по Вашей ссылке будет авторский топик, но там нужно весь топик листать, Игорь кажется немного сырые коды сразу выкладывал, а потом иногда переписывал то, что требовало доводки, хотя опять же могу ошибаться - листал этот топик лет 5-6 назад, не помню уже
Ещё раз спасибо.