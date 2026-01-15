Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1034
Спасибо! А если для коммерческих целей?
для маркета в смысле ?
тогда самому для себя монстрячить GUI-библиотеку по образу и подобию :-(
имеющиеся хромают каждая по своему.. ну не предназначен MQL для сложных GUI. Его дело считать и торговать, он под это заточен
То есть сделать можно, но это мучительно тупо.
Решил изучать библиотеку CCanvas
Не могу понять - ошибок нет (точнее компилятор их не выдаёт), и на экране тоже ничего нет. Хочу нарисовать красный треугольник ...
А вот что в итоге
Спасибо за готовый пример
Если не трудно, можно несколько слов о моих ошибках? Просто я смотрел справку на сайте, и в документации есть только описание самих функций, а примеров ниже какая функция после какой там нет
почитайте статьи, там много готовых примеров https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=Canvas&module=mql5_module_articles
Добрый день!!!
Хочу попробовать написать ф-ция для запоминания убыточных ордеров по профиту, лоту и тикету.
С массивами до этого не работал, делал по образцу и справки.
Не понятно где и как указывать размер массива.
Посмотрите, по возможности поправьте.
======
struct StructOrder
{
double OrProf;
double OrLot;
int OrTiK;
};
StructOrder OrBuy[];
StructOrder OrSell[];
====
void Cloce_No_FreeMargin()
{
double profit_SELL = 0;
double profit_BUY = 0;
double no_profits_BUY = 0;
double no_profits_SELL = 0;
double cur_profits_SELL = 0;
double cur_profits_BUY = 0;
//---
int bo = 0;
int so = 0;
InitStruct_Order(OrBuy);
InitStruct_Order(OrSell);
//ArrayResize(OrBuy,bo);
//ArrayResize(OrSell,so);
for(int trade= OrdersTotal()-1; trade>= 0; trade--)
{
if(OrderSelect(trade,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false)
break;
if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==magic)
{
if(OrderType()==OP_SELL)
{
profit_SELL+=OrderProfit()+OrderSwap()+OrderCommission();
}
if(OrderType()==OP_BUY)
{
profit_BUY+=OrderProfit()+OrderSwap()+OrderCommission();
}
//===========================================================
if(OrderType()==OP_SELL)
{
cur_profits_SELL=OrderProfit()+OrderSwap()+OrderCommission();
if(cur_profits_SELL<0)
{
no_profits_SELL+=cur_profits_SELL;
OrSell[so].OrProf = OrderProfit()-OrderSwap()-OrderCommission();
OrSell[so].OrLot = OrderLots();
OrSell[so].OrTiK = OrderTicket();
so++;
Print(" Тип SELL: Профит - ",OrBuy[bo].OrProf,": Лот - ",OrBuy[bo].OrLot,": Тикет - ",OrBuy[bo].OrTiK);
}
}
//===========================================================
if(OrderType()==OP_BUY)
{
cur_profits_BUY=OrderProfit()+OrderSwap()+OrderCommission();
if(cur_profits_BUY<0)
{
no_profits_BUY+=cur_profits_BUY;
OrBuy[bo].OrProf = OrderProfit()-OrderSwap()-OrderCommission();
OrBuy[bo].OrLot = OrderLots();
OrBuy[bo].OrTiK = OrderTicket();
bo++;
Print(" Тип BUY: Профит - ",OrBuy[bo].OrProf,": Лот - ",OrBuy[bo].OrLot,": Тикет - ",OrBuy[bo].OrTiK);
}
}
}
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Init Struct для ордеров |
//+------------------------------------------------------------------+
void InitStruct_Order(StructOrder &Masiv[])
{
int Size = ArrayRange(Masiv,0);
for(int i=0; i<Size; i++)
{
Masiv[i].OrProf = 0;
Masiv[i].OrLot = 0;
Masiv[i].OrTiK = 0;
}
}
Привет,
Подскажите, пожалуйста, как собрать проект состоящий из mq4-файла и множества mqh-файлов в один, для маркета ?
Друзья, помогите запрограммировать в советнике через iCustom разворот индикатора, состоящего из одной линии, но разными цветами для бай и селл. Стрелок у него нет. Для цвета есть вроде три буфера, но по сути при наведении мышкой показывает только одно значение Value1 для обоих цветов. Пробовал и бары сравнивать и с нулем сравнивать, не помогает. Как программировать развороты таких индикаторов, кто знает? Вот начальные настройки буферов индюка и его картинка. Он похож на StepMA, но это не он:
Вставляйте код, пожалуйста, при помощи кнопки
Пример
индикатора на базе DRAW_COLOR_LINE. Два индикаторных буфера - один для значений ('ColorLineBuffer'), а второй для цвета (' ColorLineColors').
И советник, копирует значения с буфера номер '0' ('ColorLineBuffer') и номер '1' ('ColorLineColors').