МТ5 без спреда (демо счет) - есть такие брокеры?
Подскажите, пожалуйста, если кто-то знает, есть ли брокеры с Metatrader5, у которых есть счета с торговлей без спреда? (демо счет на текущий момент интересует в первую очередь...)
ЗЫ: У альпари Eurica счета только на МТ4 есть... Больше пока конкретной информации на эту тему не нашел...
Обсуждение брокеров запрещено. Я лично не видел таких брокеров.
Скорее, запрещено обсуждение с критикой. Просто инфа вроде допускается. Я тоже с МТ5 не знаю.
Robo не знаете?
Есть счета без спреда, инструменты группы .z. Но есть комиссия (и это понятно).
Robo не знаете?
Есть счета без спреда, инструменты группы .z. Но есть комиссия (и это понятно).
- RoboForex (CY) Ltd
- www.mql5.com
Скорее, запрещено обсуждение с критикой. Просто инфа вроде допускается. Я тоже с МТ5 не знаю.
А что-то подобное к МТ5 еще не прикрутили?
http://metatrader.opentraders.ru/2806.html
Подскажите, пожалуйста, если кто-то знает, есть ли брокеры с Metatrader5, у которых есть счета с торговлей без спреда? (демо счет на текущий момент интересует в первую очередь...)
ЗЫ: У альпари Eurica счета только на МТ4 есть... Больше пока конкретной информации на эту тему не нашел...
Robo не знаете?
Есть счета без спреда, инструменты группы .z. Но есть комиссия (и это понятно).
Не путаю, были. Значит сейчас больше нет.
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Подскажите, пожалуйста, если кто-то знает, есть ли брокеры с Metatrader5, у которых есть счета с торговлей без спреда? (демо счет на текущий момент интересует в первую очередь...)
ЗЫ: У альпари Eurica счета только на МТ4 есть... Больше пока конкретной информации на эту тему не нашел...