МТ5 без спреда (демо счет) - есть такие брокеры?

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Подскажите, пожалуйста, если кто-то знает, есть ли брокеры с Metatrader5, у которых есть счета с торговлей без спреда? (демо счет на текущий момент интересует в первую очередь...)

ЗЫ: У альпари Eurica счета только на МТ4 есть... Больше пока конкретной информации на эту тему не нашел... 

 
Just8:

Подскажите, пожалуйста, если кто-то знает, есть ли брокеры с Metatrader5, у которых есть счета с торговлей без спреда? (демо счет на текущий момент интересует в первую очередь...)

ЗЫ: У альпари Eurica счета только на МТ4 есть... Больше пока конкретной информации на эту тему не нашел... 

Обсуждение брокеров запрещено. Я лично не видел таких брокеров.
 
Evgeny Belyaev:
Обсуждение брокеров запрещено. Я лично не видел таких брокеров.
Скорее, запрещено обсуждение с критикой. Просто инфа вроде допускается. Я тоже с МТ5 не знаю.
 
Alexey Volchanskiy:
Скорее, запрещено обсуждение с критикой. Просто инфа вроде допускается. Я тоже с МТ5 не знаю.

Robo не знаете?

Есть счета без спреда, инструменты группы .z. Но есть комиссия (и это понятно).

 
Andrey Dik:

Robo не знаете?

Есть счета без спреда, инструменты группы .z. Но есть комиссия (и это понятно).

Только что сними списывался, сказали нет счетов без спреда, информация http://www.roboforex.com/ru/about/company/news/show/1376-fixed-zero-spread-mt4-mt5-accounts/ не актуальна... :(
 
Alexey Volchanskiy:
Скорее, запрещено обсуждение с критикой. Просто инфа вроде допускается. Я тоже с МТ5 не знаю.

А что-то подобное к МТ5 еще не прикрутили?

http://metatrader.opentraders.ru/2806.html 

 
Just8:

Подскажите, пожалуйста, если кто-то знает, есть ли брокеры с Metatrader5, у которых есть счета с торговлей без спреда? (демо счет на текущий момент интересует в первую очередь...)

ЗЫ: У альпари Eurica счета только на МТ4 есть... Больше пока конкретной информации на эту тему не нашел... 

Какое нахрен Альпари? Это у Инстафорекс, и МТ5 есть...Но там все так мутно, во первых коммисия будет на размер громадного спреда, по Евро 3,0 пункта, во вторых цена будет вычисляться по среднему значению...
 
Andrey Dik:

Robo не знаете?

Есть счета без спреда, инструменты группы .z. Но есть комиссия (и это понятно).

Это на центовом счёте.


 
Andrey Dik:

Robo не знаете?

Есть счета без спреда, инструменты группы .z. Но есть комиссия (и это понятно).

На робо нет без спреда, не путайте с мусульманскими без свопа
 
Alexey Volchanskiy:
На робо нет без спреда, не путайте с мусульманскими без свопа
Не путаю, были. Значит сейчас больше нет. 
 
Andrey Dik:
Не путаю, были. Значит сейчас больше нет. 
Всё верно два месяца назад отменили - только на закрытие 
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