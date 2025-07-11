Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 854
Постметамодерн, сэр🧐
Мне кажется в целом это подходящая визуальная метафора о большинстве безумных пророков, подразумевая не только Питера Брейгеля, но и из Горация: Caecus caeco dux - верующие слепцы/глупцы следуют за слепцом/глупцом или безумцем, это характерная черта времени, не только про Баблокос, но и вообще про жизнь, сюда же относится Теория Безумца (Madman Theory) имеющая отношение к теории игр, своего рода глобальный мартингейл, которым увлекались не только пророки, только на глобальном масштабе это диспропорциональное повышение ставок может убить все живое в зоне действия культа, все это очень переплетено и взаимосвязано фрактально-ризомически, неизбежный крах иррациональных культов, тоталитарных сект и целых стран случается каждый раз, полчища безумных зомбированных сектантов, но потом возникают новые безумцы и новые пророки...
Как видим, Баблокос как и все остальное в мире подчиняется общим архетипическим сюжетам (универсальным нарративам), хотя в основе Баблокоса первичны сюжеты "Квест", "Путешествие и возвращение", "Поиск сокровища"...
(Грааль, Rebis, философский камень, красная ртуть, амрита, ламмервайн, модифицированная волшебная формула Гринблатта, стационарные синтетики, динамическая коинтеграция, игры Пенни и прочие парадоксы, фильтрация equity, пятый элемент, рандонавтика, сверхкорреляция, noosphere.princeton.edu, паттерны в случайных данных, gcpdot.com, Перевал и Чёрное Окно, секретные правительственные сайты, bloop, несуществующие IP-адреса, протокол perfp://, ультратеррестиалы, недавнее интервью Арестовича Oct 15, 2022, отчеты флэтлайнеров, Феномикон, AARO, Элита Коллинза, lucid флоатинг, Тихий Дом...)
Коллинз то тут при чем, хорошая работа, да и анализ отобранных контор, хоть и не идеален, но точно не плох)))
Если смотреть на ситуацию с точки зрения теории игр, то нужно формально доопределить какая информация доступна игрокам. Что им известно о слепоте их самих и напарников, а так же что известно о наличии знания (знаний о знаниях и тд). Разные уровни неполноты знания могут приводить к разным решениям игры.
Если же смотреть с точки зрения банальной эрудиции, то вопрос лишь в достаточности харизмы и самоуверенности ведущего для сбора инвестиций сопровождения ведомых в любые неведомые дали. Ни шагу назад, ни шагу на месте, только вперед и только все вместе!
Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное – невероятное»
(В.С. Высоцкий)
Дорогая передача, во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась,
Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась.
Говорил, ломая руки, краснобай и баламут
Про бессилие науки перед тайною Бермуд,
Все мозги разбил на части, все извилины заплел,
И канатчиковы власти колют нам второй укол.
Уважаемый редактор, может лучше про реактор,
Про любимый лунный трактор, ведь нельзя же, год подряд
То тарелками пугают, дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают, то руины говорят.
Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год,
Мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет,
А медикаментов груды мы - в унитаз, кто не дурак,
Вот это жизнь и вдруг – Бермуды! Вот те раз, нельзя же так.
Мы не сделали скандала, нам вождя недоставало,
Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков,
Но на происки и вредни сети есть у нас и бредни,
И не испортят нам обедни злые происки врагов.
Это их худые черти мутят воду во пруду,
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году,
Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС,
Но тут примчались санитары и зафиксировали нас.
Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек,
Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше:
"Развяжите полотенце, иноверы, изуверцы,
Нам бермуторно на сердце и бермутно на душе!"
Сорок душ посменно воют, раскалились добела,
Во как сильно беспокоят треугольные дела,
Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был,
И тогда главврач Маргулис телевизор запретил.
Вон он, змей, в окне маячит, за спиною штепсель прячет,
Подал знак кому-то, значит, фельдшер вырвет провода.
И что ж, нам осталось уколоться, и упасть на дно колодца,
И там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда.
Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра:
"Папы, что сказали эти кандидаты в доктора?"
Мы откроем нашим чадам правду, им не все равно,
Мы скажем: "Удивительное рядом, но оно запрещено!"
Вон дантист-надомник Рудик, у него приемник "Грюндиг",
Он его ночами крутит, ловит, контра, ФРГ.
Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком,
Ну а к нам попал в волненьи жутком,
С расстревоженным желудком,
И с номерочком на ноге.
Он прибежал, взволнован крайне, и сообщеньем нас потряс:
Будто наш научный лайнер в треугольнике погряз,
Сгинул, топливо истратив, весь распался на куски,
И двух безумных наших братьев подобрали рыбаки.
Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме,
Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли,
И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек,
Что Бермудский многогранник - незакрытый пуп Земли.
"Что там было, как ты спасся?" - каждый лез и приставал,
Но механик только трясся и «чинарики» «стрелял»,
Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж,
Он, гад, над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь?!
Взвился бывший алкоголик, матерщинник и крамольник,
Говорит: «Надо выпить треугольник, на троих его даешь!»,
Разошелся, так и сыпет: «Треугольник будет выпит,
Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!».
Больно бьют по нашим душам голоса за тыщи миль,
Мы зря Америку не глушим, ой, зря не давим Израиль!
Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят,
Кормят, поят нас бермутью про таинственный квадрат.
Лектора из передачи, те, кто так или иначе
Говорят про неудачи и нервируют народ!
Нас берите, обреченных, треугольник вас, ученых,
Превратит в умалишенных, ну а нас - наоборот.
Пусть безумная идея, не рубайте сгоряча,
Вызывайте нас скорее через гада-главврача,
С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то
Если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортлото"
1977
Лучше остановиться пока не поздно... не стоит вскрывать эту тему... это то о чем нельзя даже говорить... серьезно любой будет жалеть... поиски Неведомого Грааля могут привести в лучшем случае к безумию или к массовому помешательству... в худшем случае это изменение реальности самым непредсказуемым образом... лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось... я вполне понимаю что данным сообщением вызову дополнительный интерес но хочу сразу предостеречь пытливых... стоп... остальных просто не найдут...
если закрыть тему и забыть то, что тут писалось, то всё наоборот возобновится с новой силой, с ещё большим накалом безумия и в ещё более извращённой форме
так что нет ничего лучше, чем оставить всё, как есть
попробуй, это не сложно
