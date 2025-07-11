Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 851

Новый комментарий
 
Oleksandr Volotko #:

Да как-то не до юмора сейчас совсем

Ну вот наивняги прочтут и решат, что ты мне в привате какие-то тайны извлечения профита открыл давно, и будут лупится башкой в бетонную стену без толку. 

Нет никаких тайн, нет никакого профита.

Но мы то знаем правило: "береги Грааль свой от глаз чужих". 😁
 
Oleksandr Volotko #:

Гражданин Корейко, к сведению, был подпольным миллионером, а не подпольным капиталистом, как могло показаться из вышеприведённой цитаты. Он при капитализме пиздил обозами и ж/д составами, и при социализме. Ему вообще всё равно какой строй был на дворе. Он был вором.

Абс верно. Основное правило грааледержателя - не выделяться!...


Семён Слепаков: Обращение к акционерам Газпрома
Семён Слепаков: Обращение к акционерам Газпрома
  • 2012.02.29
  • www.youtube.com
Песня из Comedy Club №245 (http://THT.ru/0b5e43f087)Текст песни:Уважаемые акционеры Газпрома,Очень приятно, будем знакомы.Я — Семён Слепаков, можно просто Се...
 
Sergey Gridnev #:

Но мы то знаем правило: "береги Грааль свой от глаз чужих". 😁

Истинный рояль в том, чтобы радикально изменить соотношение параметров риск/доходность, а поскольку почти анриал трейдить долгосрочно с двоечкой или хотя бы троечкой (если только не бондами но там и доходность ниже) по соотношению риска/доходности (ско/средняя, просадка/прибыль) то выходит единственный путь это перенести риски на кого-либо другого, собственно вся индустрия так и работает, риски ложатся на инвестора, это и в паммах и в именитых инвест-домах, все эти структурые продукты и прочее-прочее, принцип один и тот же, это та реальность которую нужно принять (или пойти на завод).

 

понятие "инвестор" в торговле форекс это оксюморон. Просто маркетоидный устойчивый термин, который не имеет той-же смысловой нагрузки что в иных местах

 
transcendreamer #:

Истинный рояль в том, чтобы радикально изменить соотношение параметров риск/доходность, а поскольку почти анриал трейдить долгосрочно с двоечкой или хотя бы троечкой (если только не бондами но там и доходность ниже) по соотношению риска/доходности (ско/средняя, просадка/прибыль) то выходит единственный путь это перенести риски на кого-либо другого, собственно вся индустрия так и работает, риски ложатся на инвестора, это и в паммах и в именитых инвест-домах, все эти структурые продукты и прочее-прочее, принцип один и тот же, это та реальность которую нужно принять (или пойти на завод).

открою тебе секрет: НеКолла был прав

и его система работает

просто все мы не были достаточно умны, чтобы понять это

Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!
Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!
  • 2022.10.13
  • www.mql5.com
нууу... так как пытливым(светлым) умам - мастерам математического слива не нравится Граалеподобные торговые системы... то и ладно...
 
Maxim Kuznetsov #:

понятие "инвестор" в торговле форекс это оксюморон. Просто маркетоидный устойчивый термин, который не имеет той-же смысловой нагрузки что в иных местах

не инвестором нужно быть, а насосом

 

кстати про заработки на форекс: продажа оберегов от проклятий дримера и их деривативов - вполне себе вещественный грааль 

 
 
 
transcendreamer #:
 

Берберы в традиционных джеллаба и нетрадиционных кроссовках вместо бабуш.

Намекаешь, что релоцировался в Марокко?

 
Aleksey Nikolayev #:

Берберы в традиционных джеллаба и нетрадиционных кроссовках вместо бабуш.

Намекаешь, что релоцировался в Марокко?

Там уж наверное не найдут😊

Бабуши купить не успел еще...


Boris #:

открою тебе секрет: НеКолла был прав

и его система работает

просто все мы не были достаточно умны, чтобы понять это

Я был бы рад если так... просто в Секте его космолет неожиданно приземлился... я ничего не хочу этим сказать... а разработчики космолета странным образом пропали и были обнаружены на заводах... то есть вопрос доверия опирается на практические примеры подтвержденного успеха... это про пирамиду...

P.S. 

возможно я просто не знаю последних обновлений статусов о работах светлейшего первопророка

или возможно это уже какая-то новая тема

1...844845846847848849850851852853854855856857858...885
Новый комментарий