Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 851
Да как-то не до юмора сейчас совсем
Ну вот наивняги прочтут и решат, что ты мне в привате какие-то тайны извлечения профита открыл давно, и будут лупится башкой в бетонную стену без толку.Нет никаких тайн, нет никакого профита.
Гражданин Корейко, к сведению, был подпольным миллионером, а не подпольным капиталистом, как могло показаться из вышеприведённой цитаты. Он при капитализме пиздил обозами и ж/д составами, и при социализме. Ему вообще всё равно какой строй был на дворе. Он был вором.
Абс верно. Основное правило грааледержателя - не выделяться!...
Истинный рояль в том, чтобы радикально изменить соотношение параметров риск/доходность, а поскольку почти анриал трейдить долгосрочно с двоечкой или хотя бы троечкой (если только не бондами но там и доходность ниже) по соотношению риска/доходности (ско/средняя, просадка/прибыль) то выходит единственный путь это перенести риски на кого-либо другого, собственно вся индустрия так и работает, риски ложатся на инвестора, это и в паммах и в именитых инвест-домах, все эти структурые продукты и прочее-прочее, принцип один и тот же, это та реальность которую нужно принять (или пойти на завод).
понятие "инвестор" в торговле форекс это оксюморон. Просто маркетоидный устойчивый термин, который не имеет той-же смысловой нагрузки что в иных местах
открою тебе секрет: НеКолла был прав
и его система работает
просто все мы не были достаточно умны, чтобы понять это
не инвестором нужно быть, а насосом
кстати про заработки на форекс: продажа оберегов от проклятий дримера и их деривативов - вполне себе вещественный грааль
Берберы в традиционных джеллаба и нетрадиционных кроссовках вместо бабуш.
Намекаешь, что релоцировался в Марокко?
Там уж наверное не найдут😊
Бабуши купить не успел еще...
Я был бы рад если так... просто в Секте его космолет неожиданно приземлился... я ничего не хочу этим сказать... а разработчики космолета странным образом пропали и были обнаружены на заводах... то есть вопрос доверия опирается на практические примеры подтвержденного успеха... это про пирамиду...
P.S.
возможно я просто не знаю последних обновлений статусов о работах светлейшего первопророка
или возможно это уже какая-то новая тема