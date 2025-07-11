Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 853
Никто не должен знать про NTZ42, никто!😉
Очень приятно услышать, что старые идеи дают практическую пользу, спасибо почтенному Банкиру!
Прошу не воспринимать некоторые посты как личные нападения, просто здесь все давно уже прожженые циники, ну и старый добрый троллинг.
Насчет веры тут можно поспорить, вера это дело такое, всегда нужна верификация хотя бы лично для себя самого, так что здоровый критицизм не повредит.
Согласен с тем что космолёты это очень ситуативная, временная вещь.
Проблема в том что мы не знаем какая будет итоговая статистика если повторять это системно много раз, алготесты пирамид показывали что это скачкообразный рандом, напоминающий сильно волатильное геометрическое блуждание, который еще нужно как-то научиться фильтровать.
Выше можно было подумать, что я высмеиваю пророка Николу, но нет, это просто такая пост-мета-ирония.
Кстати у него идеи разные были, не только пирамиды, однажды даже диссертацию Березовского использовали.😉
Так и пророк Бензовоз, хотя был жестоко хулим, но давал поистине здравые инсайты, идеи для возвратно-откатных стратегий.
Слава Баблокосу, пророкам слава!😍
ну нечего мне возразить
могу лишь процитировать басню Крыладзе "ворона и тындыр"
а с верой, кстати, проще всего
ты либо веришь в себя и своё образование или нет
если веришь, то рано или поздно поймешь все скрытые намеки
у меня ещё где-то даже лежат старые конспекты и НеКоллы и Джокера
в них надо просто заглядывать время от времени
"дед мороз существует"
Воистину это значимое евангелие (благая весть!)
Ибо кто как не Банкир был всегда очень критично настроен настроен против всякого рода мифологий и небылиц.
Так что если теперь он самолично сообщает об этом, отныне будет новая эпоха Баблокоса.
А, это уже вера другого рода, вера в собственные способности, мета-вера получается или вера в провидение и пифагорейскую интуицию.
а оно так обычно и бывает
пишешь формулы, пишешь, а потом бац и на тебя с экрана смотрит положительный результат
Респекты и поздравления!💖
если за пару лет система не умрет, отпишусь ;)
Здорово, значит это пирамиды получается (судя по контексту) это же круто и неожиданно.
Возможно, мы и правда могли что-то упустить в словах пророков.
Спасибо еще раз за это сообщение.
да не просто могли, а 146% упустили
Значит скоро запануем😊
Некоторые мои субличности продолжают хулить пророков за несостоятельные сверх-оптимистичные утверждения и слишком абсурдные модели, а другие субличности Дримера допускают возможность конструктивного использования отдельных направлений мысли как таковых, ведь пророки ценны не тем что дают концептуально завершенные системы, а тем что в своем неистовом безумии они способны по-визионерски заглянуть в запретные сферы, которые непостижимы для нормального человеческого разума, и оттуда интуитивно иррационально вытянуть идеи и догадки.
Тем и хороши пророки, что они не боятся никаких конвенциональных ограничений и способны даже пожертвовать своей рациональностью, чтобы достичь озарения, хотя скорее всего этот процесс точно так же рандомный, в экстатическом озарении можно узреть и дикий бред и жемчужину мысли.
Светлейший первопророк Никола помнится еще писал о крайних исторически экстремальных значениях положения синтетиков или пар или даже отдельных инструментов относительно своих средних (визуально это было типа Макди) которые могут быть началом большого обратного движения, позже и возможно независимо от этого пророк Бензовоз сформулировал правила входа в откаты на дневном графике, правда так сформулировал, что всякий кто смотрел чуть с ума не сходил от его разноцветных линий, и пророк Джокер тоже что-то такое делал, но с ним вообще трудно, там какой-то сатанизм.
Вероятно общая идея была в том чтобы находить наиболее крайние маловероятные неустойчивые цены.
По крайней мере один пророк достоверно не сливает и даже зарабатывает, это достоверно подтверждено, это пророк Махмуд (приветствия ему и слава) но его сатанизм самый жосткий.
Еще Кроули писал, что знание может быть получено в том числе и путем его отрицания, так что слава сатанизму и всем пророкам.
https://www.youtube.com/watch?v=t5UqnHMOe28&t=44s