Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 859
Нужно больше жертвоприношений, все знают как работает капитализм, и откуда профит берется, нужны новые жертвы для профита, скоро всё будет.🤠🤑😈
Никто не должен знать про NZT42, никто!😉Слава Баблокосу, пророкам слава!😍
NZT42 кстати, - самая реальная тема!!!
Так шаббат же.
Все 10 дней?
ну тут как пойдёт, по всякому бывает
Так шаббат же.
так шаббат же всё, ну и вот - попёрли баблокосы, как грибы после дождя..
(зря я про грибы упомянул, ща начнётся..)
тайная секта баблокоса едет на шабаш после завода😉