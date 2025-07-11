Зачем самому быть пророком, пусть динамическая функция им будет.

Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 873

Oleksandr Volotko #:

так может и не стоит гнаться за мечтой "стабильно, из года в год на протяжении нескольких лет"?

ну типа, нашел закономерность - коси бабло здесь и сейчас, пока дают косить, ибо годами это вероятнее всего работать не будет, к тому же жизнь коротка

тогда все эти тестирования на истории, на длительных отрезках времени, измеряемых годами, как бы хрень собачья, так получается, ибо

вроде бы логично,

всё не статично,

динамично

Пророк НеКолла был прав, говоря, что надо "бац-бац-бац" и дальше лениться где нить под солнышком.

Полностью согласен! Фазы рынка сменяют друг друга и предсказать смену невозможно. Остается только рубить тогда - когда рубится. 

 
sirkrava #:

Полностью согласен! Фазы рынка сменяют друг друга и предсказать смену невозможно. Остается только рубить тогда - когда рубится. 

Рубить можно абс всегда, если РУБИШЬ...
P.S.: Ладненько, вы пока тут перетрите что "пасибл а что анпасибл", что "рил а что анрил", я пока заради развлекухи слажу пятачки по рейтинговой таблице порасквасиваю...
[Удален]  

Не говори гоп - пока не перепрыгнешь (с) народная мудрость :)

вот порасквасиваешь - тады и фастайся, куда спешишь-то?

да и кому ты там квасить пятаки собрался? там одни усреднители мартиноидные, они и сами себе квасят пятаки регулярно и без посторонней помощи - не успеваю добавлять в Избранное, как уже -100% прирост :))
 
Oleksandr Volotko #:
*** они и сами себе квасят пятаки регулярно и без посторонней помощи - не успеваю добавлять в Избранное, как уже -100% прирост :))

и то верно...  )))

... "Я ВООБЩЕ ДЕЛАЮ ЧТО ХОЧУ!.."
Kirilrt #:
Кажись понял откуда появилась такая картинка
Угу... Именно оттуда... ;)
 
Kirilrt #:
Главное выявить среднюю зону.

Неа... Главное - "Быть" О+БЫЧНЫМ САТАНОЙ по всех видах наук и особенно в МАТеМАТиКЕ и заоблачно Любить+Цифры(=Цифер) = Быть "ЛюЦИФЕРОМ" = МАТеМАТ+ИК+ОМ....
Ключ к решению задачи - кроме гипотезы Пуанкаре, доказать еще пару задач тысячелетия:  "Равенство P/nP классов" и гипотезу Янга-Милса ( наличия спектральной или пространственно-временной щели", через которую уметь подглядывать в будущее...
Ну и совсем херня и как следствие из вышесказанного: быть обычным "пророком" и уметь видеть "будущее" )))

 
Kirilrt #:
Зачем самому быть пророком, пусть динамическая функция им будет.
Так она у меня она и есть и она простая до АУЕния как и 2=5, 2х=5х, х=0 ( это кстати и все доказаельство гипотезы Пуанкаре а не полторы тысячи изъебашенных листов как у Перельмана через Жопу... )
остальные задачи или гипотезы тысчелетия, тоже все до единой решены. Ключ к решению - смысловая математика+ диалектика, которой у вас как раздела науки или математики еще нет...
 
Kirilrt #:
У рептилоидов много чего есть. Нам далеко до них.

В точку... Мы вообще "не местные"...

 
Kirilrt #:
Примитивный вариант функции, думаю в нелиненом поиске неких минимумов. Ряд коэффициентов даст некие зоны. Уточнения дадут более чёткие зоны. Что в итоге даст динамическое окно, достаточное, для более раннего определения зон. Сами зоны плавающие. Но именно по ним можно отобрать пары. Главное определить эти зоны. А для этого надо расчитать некие множители. Как именно их расчитать-вот вопрос. Есть варианты. Но обсуждать надо, возможно ветку завести, эта померла похоже.
Ничего не померло...

 
Kirilrt #:
Видимо форум мёртв. Может кто подскажет где сейчас более живая публика?
В ЧВК Вагнер...
Правда там вам бегать АУЕть как быстро надо будет чтобы остаться "Живой Публикой"...
Вообще как показала практика, "пятачёк ГРУшных Чебурашек" на озоновом окислителе (гранулированный озон), стоит целой черной тамошней сотни безбашенных уголовников...
Правда после недели работы с "окислителем", отдышка будет пол года...
Озоновый окислитель применять могут только специально подготовленные и генетически воспринимающие его существа "рептилии" или по вашему "рептилоиды" ( у обычных людей клетки цитоплазмы сразу полопаются вместе с капиллярами - подохнут сразу ). Генетическая прорамма выпуска таких земноводных чебурашек была запущена еще в СССР в 1927 году и в 1933 году уже были первые результаты.
Окислитель "гранулированный озон" вкалывается в ногу, не является наркотическим веществом и "рептилия может 24 часа после одной инъекции" ебашить со снаряжением до 100 кг за спиной, не чуствуя усталости и взвинченной регенрацией тканей, как у настоящих рептилий только быстрее. Тактовая частота работы головного мозга и метаболизма организма взлетает в сотни раз ( с точки зрения "ебурашки" просто время замедляется, учащается дыхание и сердцебиение ). После введения окислителя "у рептилии/рептилоида" все хлебало в буграх а в бою любого вида и соотношения с противником, вокруг "чебурашки" остаетс только "куча трупов противника"....
Если коротко, турбированный ГРУшный "чебурашка" может даже видеть летящие пули как в замедленной съемке фильма "Матрица" и уклоняться от них даже не напрягаясь...
