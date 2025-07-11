Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 855
Я с телефона пишу, тут нет того функционала.
ясно, хоть и непонятно нахиба МК так сделали..
https://youtu.be/kB01jVaUlNs
чароўны трусік
они уже среди нас
Колдовство и проклятия работают😈 и скоро всё реализуется: энергия пророков была заряжена в ноосферную гиперсигилу🎃 в результате шабаш сумасшедших культистов превращается в "организованное перемещение", вынуждая "действовать осознанно, не исключая вероятности принятия сложных решений"😄
Что же касается применения теории игр🎲 всегда остается вероятность, что вся информация уже учтена игроками, точно так же как в гипотезе эффективного рынка вся информация уже отражена в ценах, но это не отменяет конечно же временных волнений в момент непосредственной переоценки ситуации.
Немалую роль сыграли ещё и многолетние магические трансмутации бюджетных финансовых потоков. Там с ноосферой поработали маги высшего уровня - даже нооскоп запатентовали.
Проблема с реальным учётом всей информации об игре в том, что она потенциально бесконечна - неограниченная иерархия из "я знаю", "я знаю что ты знаешь", "я знаю что ты знаешь что я знаю" и тд. Про такую иерархию попадалась как-то неплохая статья Кейнса (основателя кейнсианства), где он разбирал игру, в которой, если правильно помню, надо было прорейтинговать набор фотографий. Выигравшими считались те, чей личный рейтинг совпал бы с общим. Можно просто рейтинговать исходя из того, какие фотки понравились, а можно попытаться угадать кто понравится людям, ещё можно размышлять как будут голосовать те кто пытается угадать предпочтения людей и так до бесконечности. Понятно, что реально всегда будет лишь несколько ступеней, а бесконечность доступна лишь гениальным шизофреникам, вроде того же Нэша, про которого сняли "Игры разума" 🙂🙃🙂🙃🙂🙃🙂😵🤢🤮🙂
Колдовство и проклятия работают😈
не могу не напомнить, что промониторить (проклясть на профит) это ты так и не захотел, и это как бы намекает, что не в проклятиях там дело, а в головожопой рукожопости банально
не могу просто спокойно смотреть, как ты заблуждаешься, ведь так можешь окончательно поверить в то, что никогда не работало и мало ли, где нить банально встрянешь, будешь переходить дорогу и проклянёшь водителей транспортных средств, чтоб не мешали, а их колымаги не заглохнут, как хотелось бы, а продолжат своё движение и попадёт Дример Остап под лошадь, будет больно и ещё в газетные заметки попадёшь - здравствуй деанон и всё отсюда вытекающее
Стратегий может быть много, если допускать бесконечное подглядывание, и хуже того, еще следует иметь в виду, что некоторые участники игры заведомо иррациональны, или притворяются иррациональными безумцами.🙂 Савватеев в контексте теории игр вещал, правда он сам тоже чокнутый, а точнее даже концептуально больной товарищ в некоторых вопросах, но в его постулатах была интересная мысль, что существует заведомо неприемлемый уровень потерь, и существуют механизмы ожиданий, что эти уровни потерь гарантированно не будут достигнуты, потому что будут гарантированные ответные меры. То есть красная мертвая зона мегаматрицы заведомо даже не рассматривается. Но это неточно.🙂 В реальности скорее даже наоборот. Для трейдеров/инвесторов тоже есть уровень неприемлемых потерь, который сразу останавливает игру (за исключением лудоманов). В антагонистических ситуациях вероятнее всего лучше придерживаться стратегии Блотто-Бэлони, которая до сих пор актуальна и эффективна: до последнего момента скрывать распределение ставок, чтобы предотвратить подглядывание, или постоянно рандомизировать, стать невычислимым. Некоторые пророки говорили даже, что они специально сливали счета, чтобы брокер и вышестоящие масоны не могли вычислить их стратегию.😂 Как мы знаем, эта стратегия Блотто-Бэлони хорошо показала себя совсем недавно этой осенью, более того сработало и то о чем вещал Арестович в своих лекциях в Апейроне: говорить об одном, делать другое. Но теперь когда оппонент принял это можно перейти к инверсии: говорить и делать одно и то же, чтобы оказаться снова неожиданным. Можно еще делать заведомо неожиданные феерические тактики, например контротступление.😊 Рассматривая игру трейдера против рынка (рынок как разумный антагонист трейдера) можно рандомизировать параметры сделок в некотором облаке значений. А вместо фотографий Кейнса можно рейтинговать максимальную цену внутри дня, Ширяев тоже это разбирал, но там совсем другой матаппарат был.
В заведомо выигрышной стратегии надо иногда туманно сливать не много, а то как бы чего не вышло)))
Вообще все эти пределы рассматриваю как некое предельное количество игроков, или функций, или факторов, после которого посчитать не получиться, только предсказывать вероятности))))