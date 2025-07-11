Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 815
Математика конечно рулит на форе, но гораздо более простая))) Что то вас господа понесло. Это как у грибников, все выпучив глаза бегут в глубь леса а грибы смеются на опушке))) Вот поэтому ни один математик на форе и не разбогател, сильно усложнять вредно)))
ЗЫ. чорт, зачем я написал про грибы?)))
Грибы! Грибы! Грибы! Грибы! 😛
ВотЪ, этого я и боялся. Как там санитары, хоть один жив ещё?)))
Грибы! Грибы! Грибы! Грибы! 😛
ты уже купил билет на дельтаплан до Турции? :)
по ходу все в кассах за билетами на дирижабли, не до граалей нынче
будут предлагать лететь стоя - соглашайтесь, не время капризничать
красивое
даже вот так вот (оно-же, шкала другая), ещё красивее :
когда очередного (казалось-бы) цикла попросту НЕТ
