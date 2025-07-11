Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 815

Математика не нужна вовсе. Вполне достаточно Великой Тайны форекса, которую надо зажать в потной ладошке и иногда теребить, представляя себя трильонером в недалёком будущем 😁
 
Математика конечно рулит на форе, но гораздо более простая))) Что то вас господа понесло. Это как у грибников, все выпучив глаза бегут в глубь леса а грибы смеются на опушке))) Вот поэтому ни один математик на форе и не разбогател, сильно усложнять вредно)))

ЗЫ. чорт, зачем я написал про грибы?)))

Грибы! Грибы! Грибы! Грибы! 😛

 
ВотЪ, этого я и боялся. Как там санитары, хоть один жив ещё?)))

 
ты уже купил билет на дельтаплан до Турции? :)

по ходу все в кассах за билетами на дирижабли, не до граалей нынче

будут предлагать лететь стоя - соглашайтесь, не время капризничать

 

красивое

 
красивое

Юсуфа напомнило. :)
 

даже вот так вот (оно-же, шкала другая), ещё красивее :


когда очередного (казалось-бы) цикла попросту НЕТ

 
Надо отзеркалить по вертикали и получится подобие результата советника с мартином.
