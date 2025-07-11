Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 784

Sergey Gridnev #:
А когда ей исполнится 1 год?

Тут всё просто: когда покажет 😆

 
Oleksandr Volotko #:

Хотелось бы ориентиров каких-нибудь. А то забудет, так мы бы напомнили 🤡
Sergey Gridnev #:
Если будет что показывать он сам тебя найдёт и всё покажет, не переживай - не пропустишь :)

 
Oleksandr Volotko #:

Дык, это, я же не только о себе думаю. 🤪
 
Oleksandr Volotko #:
Я смотрю, ты в названии второго сигнала ошибку допустил. Слово "unprofitable" не так пишется, как ты написал. 😉
Sergey Gridnev #:
Спасибо, Дример, исправлю обязательно.

 
А Дример когда откидывается с отсидки?
Или у него наряд вне очереди а потом дембель?
Alexandr Krivoshey #:
В прошлый раз месяц парился. Сдается мне в этот раз тоже. Хотя могут и год дать за рецидив.

Правда у него этих учеток сразу с запасом регнуто, но не пользуется как видишь.

Напиши ему на почту, если нужен.

 
Sergey Gridnev #:
если хотите раньше, то все уже выложено давно

и что интересно

они со мной спорят, типа арбитраж торгуют....

---

ahahahaha!

©  new-rena

https://www.mql5.com/ru/forum/387558/page31#comment_40662396

Скальпинг в классическом арбитраже
Скальпинг в классическом арбитраже
  • 2022.07.07
  • www.mql5.com
Привет! В связи с большой волатильностью рынков, решил попробовать скальпинг фьючерса против спота на КВИК...
 

Реклама книги для Дримера 😀

на заводе

