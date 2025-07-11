Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 842

Новый комментарий
 
Alexandr Krivoshey #:

Грасиес амиго!...

- "от Калуги до Находки тапки - лучшие Кол+God+Кии"
"Если крепко бухануть да повыше натянуть"...

навеянно:


 
Maxim Kuznetsov #:

навеянно:


Ролик с огромным смыслом.

Навеяно:

Если посчитать, то в мес 4 недели. 250К за неделю в линейной аппроксимации стратегии, 1М в результате даст ( вас ис хус, вас ис Даст стопудов ).
НО Жадность всех фраеров губит, потому не надо быть "ЖАДИНОЙ", надо быть ЖМОТОМ.
Жмотство - основа всех эффективных экономик ( экономия - то же жмотство или эффективное использовавние ресурсов во времени ).  Не путать со жлобствоми пр. Жлобство не реализует математические основы "необходимо и достаточно".

Вообще не обращайте внимание, "сами мы не местные" - приехали издалека, материмся постоянно - закон о запрете МАТа ( = МАТеМАТики ) нарушаем - всеравно её используем.

Вы вообще хоть когда-то задумывались почему МАТ и МАТЬ пишутся одинаково?!
МАТ ( древний язык МАТ+е+МАТ+И+КАА ) - это самый древний язык во вселенной и язык разумных жизненных форм.

Все просто как 2+2=4:

МАТ = Материя (1)
е = Эврика ( Нашел )
МАТ  = Материя (2)
+КАА = УДАВ или "НАЕЛСЯ", это древнейшие основы логического мышления не только человека но и всех живых существ, в том числе и приметивнейших одноклеточных как АМЁБА и ИНФУЗОРИЯ ТУФЕЛЬКА.

Все вместе МАТ+е+МАТ+И+КАА ( Люблю+Цифры(=Цифер)=ЛюЦИФЕР )

Пример: Обезьяна прыгающая под пальмой чтобы сожрать банан. Бананы высоко, ступенек - НЕТУ, пока прыгать будет, МАТериться будет неподетски.
На помощь приходит МАТеМАТиКАА:
1. Банан ( МАТерия 1 )
2. Е = Эврика ( Нашел ) = Есть решение задачи или "необходимо и достаточно", операция "кинуть палку" или сложение двух ватерий в математическую операцию, отражающуюся в физических процессах
3. Палка ( МАТерия 2 ) ( ЗАХУЯРИТЬ В БАНАНЫ )

Задача решена = Бананы внизу вместе с палкой ( операция сложения )

КАА ( звук удава или наевшейся обезьяны )

Это и есть "МАТеМАТиКАА" или основа РАЗУМА.
Жмотство: "Для математической операции нужны только бананы и ПАЛКА". (необходимо и достаточно ).

Другая интерпретация "кинуть палку" = "ВЫБАТЬ" кого-то кто подходит для положительного результата генетического сложения или "ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ".

Задача решена.
"Кидайте ПАЛКИ" или рельсы или знаки "РАВНО" во все стороны почаще и у вас всё непременно получится ( решение будет найдено ).





Если решение задачи у вас не получается, отложите прямолинейное решение и подойдите к задаче с другой стороны ( используйте Диалектику - древние основы философии, Кант, Гегель, Пифагор ). Впростонароде ВЫЕБИТЕ кого-нибудь ( свою музу ) по полной программе, и решение прийдет к вам само собой. Все непротоптанные тропы к цели всегда самые трудные, потому что вы первые к ней идете "своим путём".

Одно из решений я сейчас расскажу: в тестере когда тестируете свою стратегию на интервале для множества параметров, найдите самую статистически убыточную и поставьте это значение в ФОРВАРД. Этим вы поставите себе на вооружение Закон нормального распределения ( самый мощный закон равновесия ВСЕГО в теории Хаоса ). После того как подставите его, удивитесь - "всеенная" реализуя Хаос и Закон нормального распределения сама начнет выравнивать статистику УБЫТОЧНОГО значения, сформировав полжительный результат.

Тоесть САМОЕ УБЫТОЧНОЕ значение параметра станет ПРИБЫЛЬНЫМ с течением времени реализуя Закон нормального распределения.

Взяв саамое убыточное значение параметров для своей стратегии вы "искривили или Скривошеили" Закон нормального распределения ( если хотите, найдя самый МУСОР - вмешались в силы вселенной ) и сможете предсказать будущий исход используя Закон равновесия в Хаосе или Закон нормального распределения.


Вот этот МУСОР просто и захуярьте во времени, сломав все ЗАКОНЫ Законом нормального распределения Теории Хаоса.

"Таков путь"...

 

пришла пора срывать покровы..

вот зверь лют :

за него вся нунешняя бодяга.

ps/ и это не шутка

 
Maxim Kuznetsov #:

пришла пора срывать покровы..

вот зверь лют :

за него вся нунешняя бодяга.

ps/ и это не шутка

... Я знаю одну белочку ( беловолосая/натуральная блондинка(не путать с блядинкой) ).

Милая - до ахуения - ногами двери выбивает когда не в настроении. Всеравно она ими нихера не чувствует, травма позвоночника была когда-то  )))

 
Maxim Kuznetsov #:

пришла пора срывать покровы..

вот зверь лют :

за него вся нунешняя бодяга.

ps/ и это не шутка

А ещё и совы не то, чем кажутся.

сова
 

Ёж это единственная дикая скотина которой положено давать молоко. ВЕДЬ так ? с детства, с неосознанных лет. Это из древнейшей архаики, это жертвоприношение

его нет зимой и он убивают змею, он преобразуется в шар

это соларный символ - славянский скарабей. (в неславянских языках у него иное имя и смысл). 

 
Alexandr Krivoshey #:


Если посчитать, то в мес 4 недели. 250К за неделю в линейной аппроксимации стратегии

А можно попроще? 250К в неделю это сколько в % прироста к депозиту?

[Удален]  
benzovoz #:

А можно попроще? 250К в неделю это сколько в % прироста к депозиту?

х25

 
Maxim Kuznetsov #:

Ёж это единственная дикая скотина которой положено давать молоко. ВЕДЬ так ? с детства, с неосознанных лет. Это из древнейшей архаики, это жертвоприношение

его нет зимой и он убивают змею, он преобразуется в шар

это соларный символ - славянский скарабей. (в неславянских языках у него иное имя и смысл). 

Ёж - это единственный млекопитающее-хищник, который не боится любых ядов змей и охотится на них, поскольку имеет специфичное строение ДНК ( носит в себе генетическое противоядие ).

Несмотря на то что Еж - млекопитающее, он как и  сами змеи или рептилии имеет трехнитевую ДНК ( змеи сами себя своим ядом не могут отравить ). Трехнитевая ДНК  резистентна ко всем видам ядов и вредных воздействий ( типа радиации ). Например Варан может переносить в 50 раз превышающую смертельную дозу радиации для обычного человека в 40 зивертов. Трехнитевая ДНК была обнаружена и у людей ( третий вид ). Они могут скрещиваться с обычными людьми, их ДНК только востанавливает повреждение двухнитевых ДНК, но передать свой генетический код не могут - только особям с такой же трёхнитевой РНК что почти невозможно и редкость, ибо вероятность что две особи противоположного пола с трехнитевыми РНК встретятся стремится к нулю. Мало того, такие особи могут воевать друг с другом испытывая друг друга на прочность как и все рептилии ( змеи ), которые ведут обособленный образ жизни..

Уже давно доказано, что с течением эволюции ДНК Челоека пытается восстановить утраченную третью нить ( раньше их у всех было ТРИ а не ДВЕ ), что проявляется в виде болезни ДАУна ( наличие лишней нестабильной хромосомы ). Однако люди (которые выглядят как люди, а генетически имеют стабильную третью нить РНК в ДНК) - существуют и их тип отличия называется симптом ДАО а не болезнь ДАУНА. первичный признак симптома ДАО, это нулевая подгруппа крови ( первая группа ) - самая древняя и самая чистая.

Дети с таким типом крови до совершеннолетия могут сильно болеть и тяжело переносить обычные заболевания ( в основном страдают бронхи или переносят тяжелейших воспаление лёгких, изза чего могут умереть ). Зато потом когда иммунитет вырабатывается, им все абсолютно болезни похуй ( даже неизлечимые типа ВИЧ/Гепатит - они ими просто не могут заболеть ). Все новые виды болезней даже смертельные, иммунитет опознает и вырабатывает противодействие в сотни раз быстрее чем у обычных людей.

В состав таких наполовину людей-наполовину - рептилий в ДНК входят углеродно-водородные связи, которые прочнно удерживают ступеньки трехнитевой РНК предотвращая денатурацию белка при воздействии радиации, а углерод - это 6 электронов, 6 нейтронов и 6 протонов = 666 ( впростонароде АЛМАЗ - самое прочное в природе соединение ).

Когда ктото поблизости 3.14+3Д+анёт ядреную бомбу, все обычные млекопитающие пузырями пойдут и передохнут, ВАРАН - только за ухом почешет лапой и подумает "во е666анутые"....

Подробности про тройную РНК в ДНК Человека ( как и у ежей или рептилий ), описано тут.

Потому если видите ребенка ДАУНА ( по другому их еще назыавют СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ ), знайте - это попытка эволюции вернуть утраченный дар природы. Таки дети хоть и замкнуты и имеют внешний признаки нарушения моторики, но по сути своей и образу мышления - неполучившиеся гениальные учёные или творческие люди. Многие из деятелей искусства или науки всю жизнь живут с тремя РНК в ДНК и даже не знают об этом вплоть до своей смерти. В случае смерти человека, секвенацию ДНК и структурный анализ не производят, поскольку стоит ебеёших бабок ( порядок - несколько тысяч баксов и месяц затрат по времени на образец. Это совсем не тот ПЦР анализ что суют всем в медлабораториях, делается на специальных линиях оборудования, которых есть всего нескоолько штук в европе ( пара ), в Китае и в США. Еще есть в центре "Вектор" - когда-то центр СССР по раработке биологического оружия ).

Трехнитевая ДНК была обнаружена у И. В. Сталина. У него не было отклонений моторики, за исключением того что у него она рука не работала ( была отсохшей ).
И. В. Сталин имел генетический симптом ДАО ( трехнитевую РНК в ДНК ).
Тройная спираль ДНК
Тройная спираль ДНК
  • Oleg Pro
  • testdnk.pro
На сегодняшний день известно, что обычная модель ДНК состоит из двух спиралевидных нитей, которые переплетаются между собой на некотором расстоянии, однако, существуют структуры намного сложнее, такие как генетический материал с тройными спиралями. Подобные образования вызывают бурные дебаты среди специалистов, изучающих эти явления, проводятся...
 
Oleksandr Volotko #:

х25

Охохо, этож что получается, переплюнул Неколлин бородатый стейт? Прикольненько)))

1...835836837838839840841842843844845846847848849...885
Новый комментарий