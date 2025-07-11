Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 672
Есть ещё одно хорошее название для сигнала - Potlatch.
забирай, хорошее название
Настоящему индейцу надо только одного
Да и этого не много, да почти что ничего
Настоящему "Индейцу" завсегда везде "ништяк!...
Если ты братан "индеец", ты найдешь себе оттяг
Вот и Пророки подтягиваются !!! )
Ну всё - теперь то уж точно Грааль будет найден ))
А вы в этом еще сомневаетесь?! )))Я внатуре верю в силу ДУХА = DUHAN :)
МАТеМАТиКАА + Статистика рулит:
Все вычисляется:
Берем даты начала мировых событий:
- Первая мировая 28.07.1914
28+07+19+14= 68
- Вторая мировая 01.09.1939
01+09+19+39= 68
- Сейчас (третья мировая ) действия 24.02.2022
24+02+20+22= 68
И ЕЩЕ РАЗ ( контрольный ):
Война Наполеона +завершение исторического цикла ):
!!!26.12.1812!!!
26+12+18+12 = !!!68!!!
Коэффициент корелляции в датах всех событий - 68 ( или момент значимых событий равен 69 или Инь Янь (С) )
Всесторонне надо на все смотреть "мальчики и девочки".
Р180(ХАРЬКОВ)=ВО+КРАХ!
Наименование китайского город в котором появился короновирус = WUHAN:
Р180(WUHAN=ЙУХАН) = НАХУЙ!
https://proza.ru/2016/02/10/1730?
Занавес братья апачи!...
P.S.: ( Кстати, рекорд Эндрю Карлсина побит тоже... )
P.P.S.: (ЛЮблю+Цифры(=ЦИФЕР))=ЛюЦИФЕР!
Номер моего паспорта СССР: 64 "666" 7, а еще в Углероде 6 протонов, 6 нейтронов и 6 электронов = 666
Надеюсь никто не будет спорить что все мы "углеродная форма" жизни, т.е. САТАНА получается сидит в каждом.
Ну-ка ну-ка, что там статистика с математикой нарулила на форе? )
По поводу "всех" бабок , без комментариев ))). Скажу только "нахера мне все эти деньги, если они всеравно фальшивые".
Внатурешнее бабло существует у каждого и о нем подробнейшим образом описано в произведениях про Буратино и РобИнЗона, только надо уметь всесторонне читать СМЫСЛ этих произведений.
Скажу только "нахера мне все эти деньги, если они всеравно фальшивые".
Сань, народ фальшивого хочит, по стопочке, а там уже и внутренним озадачатся. Или нет.
А нахера вам оно если у вас его всеравно отберут?!
1. Все перетаскивают в безнал
2. из 900 банков уже блее 300 подвергнуто санации, 150 еще на очереди
3. Консолидация активов в крупном стоке в безналичном виде и ХЛОП - нету у вас больше никаких "фальшивых" денег
Этип древним "педикам в шляпах" с острова Пасхи ( 4000 лет которым ) надо 30 трилионов фальшивого бабла/внешнего долга списать, они ради этого готовы хоть 90% населения всей планеты войнами выкосить/сожрать/У+3.14+3D+Я+ЧИТь(+er) любым способом.
Даже BITCOIN не спасет, прибивание инфраструктуры его обеспечивающей хлопает все активы
Вот чтобы этого не произошло, наличку любить надо ( а ею может быть что угодно, даже обычный отрывной календарик с подписанными страницами ). - Это бабло кстати и было во время второй мировой войны в партизанских отрядах, там центробанков в лесах стопудов не было - БЛЯ+БУДУ+ОТВЕЧАЮ+ВНАТУРЕ+АПРИОРИ! )))
Чайником думать получше надо что дакое ДЕНЬГИ ( не равно ) "ДЕНЬ+ГИ"="день прошел" ( или насечки на дереве что ебашил РобИнЗон каждый день топором = РУБИЛ или понимал в чем смысл настоящего "бабла" или времени жизни ). А такуюу же рубку Теломераз/счетчиков времени жизни в ваших ДНК ебашат ваши биологические часы внутри каждого при цитозе клеток.
Ксати о чайниках:
В части открывания глаз "кто такой Сатоши Накамото" - это имя нарицательное что имя что фамилия.
По Японски:
Сато+Ши в переводе означает: Сато = "Предупреждение/Увещевание" + Ши (= тело или вы станете "вещью/никем/ничем".)
НАКАМОТО = ХАК+IM+ОТО = на суржике ( древнерусский ) "Я это взломал"
BITCOIN если чайник у всех нагрелся и не остыл еще, если "всесторонне прочитать": Р180(BITCOIN)=NIOCTIВ = NI+ОСТИВ(украинский - был придуман на Украине ).
Короче, много будете знать - "скоро состаритесь" или всю "теломеразу в ваших ДНК клеток растеряете" )))
РобИнЗон или "Робот на зоне" внутри них топором их автоматически ебашит "и никого не спрашивает". Крузо = Путешественник.
3.14+3D+ЕЦ, 7.5 миллиардов людей, и никто не задумался почему Даниэль Дефо в наименовании произхведения "Имя сделал Фамилией", а Фамилию - Именем. Robinson ( это Фамилия а стоит на месте Имени ) Crusoe ( Это Имя а стоит как Фамилия ).
А вот способ "удлиннять теломеры" или "чехлить себе внатурешнее бабло" есть не только путем ширялова как это сделала Элизабет Периш ( типа главная телка в BioViva бразильская фармокологическая компания, что е.анула себе в садницу шприц с аденоассоциативными вирусами и вагонами синтетических теломераз ).
Сказку про Буратино написал Алексей Толстой когда еще никаких компов, сетей и прочего не было. Буратино когда свой нос=любознательность "за холст засунул", "украл самую адуренную тайну что сидит за холстом".
На Холсте = Фальшстенке = СТЕНЕ( Wall ) кстати были нарисованы КОСТЕР ( = Огонь или FIRE ). Все вместе Fire+Wall = FireWall или средство защиты, что сейчас исчпользуется вовсю в сетях передачи данных. И откуда интересно об FireWall узнал А. Толстой, если тогда еще и впомине ни компов ни сетей не было. ( информация к размышлению ).
Буратино хоть и продырявил холст = пробил фаирвол + получил ключик к двери, но он совсем не вор.
Р180(ROBINSON) = NOS(=Буратино)+NI+VOR а очень даже классный чувак. Буратино от слова "БУР" или Р180("БУР")=РУБ. Рубить на древнерус и воровском означает "Понимать или УМЕТЬ".