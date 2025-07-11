Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 671

spiderman8811 #:
Вперед)))) 
Продолжите тему, пожалуйста. 
 
spiderman8811 #:
https://youtu.be/yPJhSOxNigg
спс на выхах этих гляну...
 
NotSherlock #:

делаешь ставку, слил - утраиваешь, слил - ушестеряешь, слил - удевятеряешь, слил - идёшь на завод 

вроде я всё правильно понял

нет -  еще не все понял....  (кривой коэффициент)    :-)

Нет, едешь в село - там коэффик 2.3 рулеееезззззз :-)

https://www.mql5.com/ru/forum/139975/page473

сразу - НИКАКИХ конфликтов  интересов адептов  между ветвями......

:-)

учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] !
учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] !
  • 2022.02.17
  • www.mql5.com
Прошу селянскую партию писать сюда, а то тормозит очень ваша старая веточка...
 
Roman Kutemov #:
Продолжите тему, пожалуйста. 
Кто-нибудь, пожалуйста, откройте книжку по физике)))) Найдите интересущий раздел. Я всех тащить не собираюсь) 
Что есть реальность? Как Вы деньги пришли зарабатывать без способности размышлять и строить логические обоснования происходящего?2 пальца в розетку, прыжок с 22 этажа, пройти под несущийся поезд? Цена отомстит, халява не пройдет. Падающие ножи небось ловите?) 

 

Книжку по физике открыли.

Φυσικὴ ἀκρόασις

 

Если вдруг кто не знаком с греческим

    Аристотель. Физика

Перевод В.П. Карпова

    * КНИГА ПЕРВАЯ (А) *

    ГЛАВА ПЕРВАЯ

Так как знание, и [в том числе] научное познание, возникает при всех исследованиях, которые простираются на начала, причины и элементы, путем их уяснения (ведь мы тогда уверены, что знаем ту или иную вещь, когда уясняем ее первые причины, первые начала и разлагаем ее вплоть до элементов), то ясно, что и в науке о природе надо попытаться определить прежде всего то, что относится к началам. Естественный путь к этому ведет от более понятного и явного для нас к более явному и понятному по природе: ведь не одно и то же понятное для нас и [понятное] вообще. Поэтому необходимо продвигаться именно таким образом: от менее явного по природе, а для нас более явного к более явному и понятному по природе. Для нас же в первую очередь ясны и явны скорее слитные [вещи], и уж затем из них путем их расчленения становятся известными элементы и начала. Поэтому надо идти от вещей, [воспринимаемых] в общем, к их составным частям: ведь целое скорее уясняется чувством, а общее есть нечто целое, так как общее охватывает многое наподобие частей. То же самое некоторым образом происходит и с именем в отношении к определению: имя, например, "круг" обозначает нечто целое, и притом неопределенным образом, а определение расчленяет его на составные части. И дети первое время называют всех мужчин отцами, а женщин матерями и лишь потом различают каждого в отдельности.

 
Ничего не изменилось))) Ну разве что тока кванты да не линейные размерности)))

[Удален]  
spiderman8811 #:
Вперед)))) 

вроде себя умным позиционируешь, а явный сарказм в упор не видишь, бывает

[Удален]  
Roman Kutemov #:
Продолжите тему, пожалуйста. 

Ты серьёзно?

Логичнее было бы монитор попросить показать какой нибудь сначала, но вера в чудеса берёт своё..

 
NotSherlock #:

Есть ещё одно хорошее название для сигнала - Potlatch.

