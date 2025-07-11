Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 678

NotSherlock #:

Не, Дример не Карлсончег. Может раньше и был, когда просто шалил.

Джо, ты лучше про ячейку поведай больше подробностей. И как раз по теме - самый что ни на есть Баблокос (ну в каком-то смысле, конечно же).

Про водородную?! - На!
https://www.thingiverse.com/thing:4599198



Есть и упрощенная схема, которую может сделать любой на коленке.
Сырье - аллюминиевая фольга, графитовый токопроводящий порошок, малярная сетка.
Вместо катализатора ( заменитель платины ) - Инфразвук.

В основу положен принцип действия ячейки на микроламинарных потоках, адаптированных для газов. ( разработка иллинойского университета ).
Эффект Рубенса ( или влияние звуковых волн на процессы окисления, что и заменяет платину ), известен еще с 1909 года. Ничего нового.
При эксплатации ячейку надо перевернуть ( водород легче кислорода в 16 раз ). Инфразвук вызывает трение топливо об окислитель и вуаля - потенциал на пластинах


Alexandr Krivoshey #:
Про водородную?! - На!
https://www.thingiverse.com/thing:4599198

ну ты же догадываешься наверное, что это для тебя там всё понятно и просто, а для меня вот там больше вопросов, чем ответов. К тому же надо вариант простой, без 3Д принтеров (у нас лишних фальшивых на принтер нет), к тому же что и как с генератором, а ещё важнее какие частоты используются и т.д.

вопросов мильён+

 
NotSherlock #:

ну ты же догадываешься наверное, что это для тебя там всё понятно и просто, а для меня вот там больше вопросов, чем ответов. К тому же надо вариант простой, без 3Д принтеров (у нас лишних фальшивых на принтер нет), к тому же что и как с генератором, а ещё важнее какие частоты используются и т.д.

вопросов мильён+

А я про вариант без 3D и описал ниже.
Тот что на 3D хоть и попроизводительнее, но боится вибраций ( у меня все что на 3D ЧПУ станке были сделаны, треснули все абсолютно хоть и попроизводительнее были ). Вариант на бутербродах с аллюминиевой фольгой, графитом и малярной сеткой ( фромирует микропористые каналы для ламинарных потоков ), как раз дубовый и пригоден как для производства, так и для длительной эксплуатации.

Сырье все доступное и его навалом.
- Фольга для запекания вкусняшек
- малярная сетка - в строймагазине
- Графитовый порошок или графитовая токопроводящая краска - в автозапчастях

Ебашишь все это "бутербродом", Топливо подается к окислителю под углом в 90 градосов со сторон ячейки. Инфразвук или катализатор в газах распространяется заебато, затраты на вибрацию ( трение топлива об окислитель ) - мизерные.

Всего навалом и копейки стоит ( никакого ананизма с протонообменными мембранами типа Нафион 117/334/платиной ).

Р180(NZT)=TNZ = Т(=ТОР или Молот тора ) +NZ(=Неприкосновенный+Запас) = !Врезать по заначке!

Получается что-то вроде гармошки, только наоборот. Меха все стоят на месте, а топливо с окислителем внутри летают/вибрируют инфразвуком.


Что-то вроде немецкой губной гармошки в которую дуешь топляк с окислителем, а на пластинах - потенциал.

https://www.youtube.com/watch?v=QRhmFFqY_7g
Alexandr Krivoshey #:
Вариант на бутербродах с аллюминиевой фольгой, графитом и малярной сеткой ( фромирует микропористые каналы для ламинарных потоков ), как раз дубовый и пригоден как для производства, так и для длительной эксплуатации.

вот это оно

но чем генерить (и как) частоты нужные и какие они нужные? пишут что опасно для здоровья низкие частоты

 
NotSherlock #:

вот это оно

но чем генерить (и как) частоты нужные и какие они нужные? пишут что опасно для здоровья низкие частоты

Они в герметичном замкнутом пространстве и генерируются внутрь ячейки ( момент импульса внутрь а не наружу ).
Мозг любого человека тоже работает на низких частотах. А думать головой - совсем не вредно.

P.S.: Тут вообще ветка про фору а не про энергетические технологии. Про реакторы на "аллюминиевых агурцах" пел еще В. Цой. Аллюминий кисляясь с щелочью в воде или амальгамированием ( или сжигание в перегретом пару с температурой выше 300-400 градусов ), выделяет водород - топливо для ячейки. топливо - обычная вода или МЕТАЛЛ которого на всех континентах в бокситах навалом.
Есть еще и способ разложения солнеычным светом с КПД близким к 100% с использованием углеродных нанотрубок с длиной не менее 50 нМ, но он требует адуренного уровня щелочности.
Alexandr Krivoshey #:
Они в герметичном замкнутом пространстве и генерируются внутрь ячейки ( момент импульса внутрь а не наружу ).

ну для генерации нужОн генератор вестимо, и чтобы он генерил нужные частоты, и не те, от которых можно сдохнуть, а те, от которых не можно сдохнуть, но генерировался бы водород )

Alexandr Krivoshey #:
P.S.: Тут вообще ветка про фору а не про энергетические технологии.

ну вот по этому я тебе в группу и написал, ибо здесь не оно

 
NotSherlock #:

ну для генерации нужОн генератор вестимо, и чтобы он генерил нужные частоты, и не те, от которых можно сдохнуть, а те, от которых не можно сдохнуть, но генерировался бы водород )

Расскажу страшную тайну, но и об этом уже давно известно. Все рентгеновский аппараты  которые флюрографию делают, имеют исключительно водяное охлаждение.
При прохождение рентгеновских лучей через воду, разложение воды на кислород и водород ебашит с ниебической эффективностью.
Тут варианта два: либо радиоактивный элемент туда плюхнуть, либо воду за пределы атмосферы и озонового слоя вытащить где ебашит рентгеновской излучение

 
NZT =

 
Лучше бы поведали в чём принципиальная разница между набором портфелей и одним портфелем (с динамическими весами?).
