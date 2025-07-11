Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 678
Не, Дример не Карлсончег. Может раньше и был, когда просто шалил.
---
Джо, ты лучше про ячейку поведай больше подробностей. И как раз по теме - самый что ни на есть Баблокос (ну в каком-то смысле, конечно же).
Про водородную?! - На!
https://www.thingiverse.com/thing:4599198
Есть и упрощенная схема, которую может сделать любой на коленке.
Сырье - аллюминиевая фольга, графитовый токопроводящий порошок, малярная сетка.
Вместо катализатора ( заменитель платины ) - Инфразвук.
В основу положен принцип действия ячейки на микроламинарных потоках, адаптированных для газов. ( разработка иллинойского университета ).
Эффект Рубенса ( или влияние звуковых волн на процессы окисления, что и заменяет платину ), известен еще с 1909 года. Ничего нового.
При эксплатации ячейку надо перевернуть ( водород легче кислорода в 16 раз ). Инфразвук вызывает трение топливо об окислитель и вуаля - потенциал на пластинах
ну ты же догадываешься наверное, что это для тебя там всё понятно и просто, а для меня вот там больше вопросов, чем ответов. К тому же надо вариант простой, без 3Д принтеров (у нас лишних фальшивых на принтер нет), к тому же что и как с генератором, а ещё важнее какие частоты используются и т.д.
вопросов мильён+
Тот что на 3D хоть и попроизводительнее, но боится вибраций ( у меня все что на 3D ЧПУ станке были сделаны, треснули все абсолютно хоть и попроизводительнее были ). Вариант на бутербродах с аллюминиевой фольгой, графитом и малярной сеткой ( фромирует микропористые каналы для ламинарных потоков ), как раз дубовый и пригоден как для производства, так и для длительной эксплуатации.
Сырье все доступное и его навалом.
- Фольга для запекания вкусняшек
- малярная сетка - в строймагазине
- Графитовый порошок или графитовая токопроводящая краска - в автозапчастях
Ебашишь все это "бутербродом", Топливо подается к окислителю под углом в 90 градосов со сторон ячейки. Инфразвук или катализатор в газах распространяется заебато, затраты на вибрацию ( трение топлива об окислитель ) - мизерные.
Всего навалом и копейки стоит ( никакого ананизма с протонообменными мембранами типа Нафион 117/334/платиной ).
Р180(NZT)=TNZ = Т(=ТОР или Молот тора ) +NZ(=Неприкосновенный+Запас) = !Врезать по заначке!
Получается что-то вроде гармошки, только наоборот. Меха все стоят на месте, а топливо с окислителем внутри летают/вибрируют инфразвуком.
Что-то вроде немецкой губной гармошки в которую дуешь топляк с окислителем, а на пластинах - потенциал.
https://www.youtube.com/watch?v=QRhmFFqY_7g
вот это оно
но чем генерить (и как) частоты нужные и какие они нужные? пишут что опасно для здоровья низкие частоты
Мозг любого человека тоже работает на низких частотах. А думать головой - совсем не вредно.
P.S.: Тут вообще ветка про фору а не про энергетические технологии. Про реакторы на "аллюминиевых агурцах" пел еще В. Цой. Аллюминий кисляясь с щелочью в воде или амальгамированием ( или сжигание в перегретом пару с температурой выше 300-400 градусов ), выделяет водород - топливо для ячейки. топливо - обычная вода или МЕТАЛЛ которого на всех континентах в бокситах навалом.
Есть еще и способ разложения солнеычным светом с КПД близким к 100% с использованием углеродных нанотрубок с длиной не менее 50 нМ, но он требует адуренного уровня щелочности.
Они в герметичном замкнутом пространстве и генерируются внутрь ячейки ( момент импульса внутрь а не наружу ).
ну для генерации нужОн генератор вестимо, и чтобы он генерил нужные частоты, и не те, от которых можно сдохнуть, а те, от которых не можно сдохнуть, но генерировался бы водород )
ну для генерации нужОн генератор вестимо, и чтобы он генерил нужные частоты, и не те, от которых можно сдохнуть, а те, от которых не можно сдохнуть, но генерировался бы водород )
Расскажу страшную тайну, но и об этом уже давно известно. Все рентгеновский аппараты которые флюрографию делают, имеют исключительно водяное охлаждение.
При прохождение рентгеновских лучей через воду, разложение воды на кислород и водород ебашит с ниебической эффективностью.
Тут варианта два: либо радиоактивный элемент туда плюхнуть, либо воду за пределы атмосферы и озонового слоя вытащить где ебашит рентгеновской излучение