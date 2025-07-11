Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 666
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Старые смирительные рубашки уже все порвали... 😀
Сгнили?
Какой-то пророк пытается сбежать из ветки Баблокоса:
https://www.yapfiles.ru/show/2735267/81706b679a92daee4130611236888d4a.mp4.html
Сгнили?
Эх, похоже Дримера заставили таки выпить таблетки и веселья не будет. Может даже репостить с Блумберга новости экономические начнёт как ни в чем не бывало. Ну и ладно.
Ну, какое веселье - он же написал:
Нужен Шерлок
Баблокосу самое место тут
;)