Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 673
А нахера вам оно если у вас его всеравно отберут?!
Ну не для скирдования же оно нужно, фальшивое это. За день-неделю-месяц не отберут. Правильно потратить завсегда можно успеть.
Дааа, пророк ДЖО уже не тот.
Кстати МАТ не есть ругань хоть и воровской язык или язык Воров в Законе = OutLaw (так и назыавлся мой сов) а есть древнейший язык, от которого произошли все языки без исключения:
МАТ=МАТеМАТиКАА ( новое направление лингвистики/этимологии интегрированное с математическим аппаратом = "смысловая математика" ).
шестой же, ведь 369!
))
Ага, смеялся я внатуре долго когда В+РУБилс я или ДЫРУ в фаирволе проРУБил ( в прорубь нырнул ),
Буратино не такой уж и деревянный и безобидный как кажется. БУР или НОС ( научная основа или любознательность ) из такого ниебического АЛМАЗА = УГЛЕРОД = 666 = САТАНА сделан, что проебашит / пробурит дыру в любой херне.
Р180(БУРаТИНО)=ОНИТаРУБ где ОНИТ = "Отдел Новейших Информационных технологий" ( в Российской академии наук такое есть - можете гуглануть иля яндекс спросить что такое ОНИТ )
А как скрестишь/проинтегрируешь еще Кибернетику и Математику ( и кучу других направилений, не ток статистику ), то внатуре "КИБЕНИМАТИКА получается - материться начинаешь неподетски, поняв что к чему и нахуя ГЕРАСИМ утопил МУМУ.
Р180("МУМУ УТОПИЛ")=УМ+УМ(=диалектика = всестороннее рассмотрение всего)+ЛИПОТ(У=А)!...
@transcendreamer признавайся - аткель ты знал, что вот это всё начнётся апосля 666 страницы?
Так САТАНА ж везде = углерод! ))) = 666
Так САТАНА ж везде = углерод! ))) = 666
так сам же САТАНА где-то затерялся, уже сколько дней отмалчивается, @transcendreamer выходи - сатанюга ты эдакий!
Р180(CORONAVIRUS)=Suriva+Nor+OK = "Восхождение всевидящего глаза" ( перевод с хинди/индия ) )))
Еще NOROC = Привет ( молдавский )
Еще НЫРОК - ВОДОЛАЗ! ( тот кто умеет нырять 3.14+3D+ЕЦ как глубоко и надолго = БУРИТЬ = РУБИТЬ ) )))