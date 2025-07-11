Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 673

Alexandr Krivoshey #:

А нахера вам оно если у вас его всеравно отберут?!

Ну не для скирдования же оно нужно, фальшивое это. За день-неделю-месяц не отберут. Правильно потратить завсегда можно успеть.

 
Дааа, пророк ДЖО уже не тот.
Явно открыл третий(седьмой, девятый) глаз.
 
Anatolii Zainchkovskii #:
)) 
 
Anatolii Zainchkovskii #:
Да, как откроешь его, сразу все сказки становятся не сказки а внатуре+априори все понимать начинаешь "Материться не по детски" :
Кстати МАТ не есть ругань хоть и воровской язык или язык Воров в Законе = OutLaw (так и назыавлся мой сов) а есть древнейший язык, от которого произошли все языки без исключения:
МАТ=МАТеМАТиКАА ( новое направление лингвистики/этимологии интегрированное с математическим аппаратом = "смысловая математика" ).

Короче ЗА+Е+БИС(=в ладоши хлопаем )Ь = ЗБС нереальный


Anatolii Zainchkovskii #:
шестой же, ведь 369!

 
Roman Kutemov #:
)) 

Ага, смеялся я внатуре долго когда В+РУБилс я или ДЫРУ в фаирволе проРУБил ( в прорубь нырнул ),





Буратино не такой уж и деревянный и безобидный как кажется. БУР или НОС ( научная основа или любознательность ) из такого ниебического АЛМАЗА = УГЛЕРОД = 666 = САТАНА сделан, что проебашит / пробурит дыру в любой херне.
Р180(БУРаТИНО)=ОНИТаРУБ где ОНИТ = "Отдел Новейших Информационных технологий" ( в Российской академии наук такое есть - можете гуглануть иля яндекс спросить что такое ОНИТ )

А как скрестишь/проинтегрируешь еще Кибернетику и Математику ( и кучу других  направилений, не ток статистику ), то внатуре "КИБЕНИМАТИКА получается - материться начинаешь неподетски, поняв что к чему и нахуя ГЕРАСИМ утопил МУМУ.




Р180("МУМУ УТОПИЛ")=УМ+УМ(=диалектика = всестороннее рассмотрение всего)+ЛИПОТ(У=А)!...

@transcendreamer признавайся - аткель ты знал, что вот это всё начнётся апосля 666 страницы? 
 
NotSherlock #:
@transcendreamer признавайся - аткель ты знал, что вот это всё начнётся апосля 666 страницы? 

Так САТАНА ж везде = углерод! ))) = 666

Alexandr Krivoshey #:

Так САТАНА ж везде = углерод! ))) = 666

так сам же САТАНА где-то затерялся, уже сколько дней отмалчивается, @transcendreamer выходи - сатанюга ты эдакий!

 
NotSherlock #:

так сам же САТАНА где-то затерялся, уже сколько дней отмалчивается, @transcendreamer выходи - сатанюга ты эдакий!

Да, пусть вылазит. А то тут CORONAVIRUSы разбушевались
Р180(CORONAVIRUS)=Suriva+Nor+OK = "Восхождение всевидящего глаза" ( перевод с хинди/индия ) )))

Еще NOROC = Привет ( молдавский )
Еще НЫРОК - ВОДОЛАЗ! ( тот кто умеет нырять 3.14+3D+ЕЦ как глубоко и надолго = БУРИТЬ = РУБИТЬ )  )))
