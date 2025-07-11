Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 677
А что если не побоятся, и соединить?
Первая кнопка - выбор единицы бабла, ибо бывают разные предпочтения. Вторая - запуск процесса. Всё остальное (включая остановку процесса) - явно лишнее.
Ждём когда прилетит Дример и наладит кокон портфелей (или портфель коконов)
А винт почему один? Его же крутить начнет!
Скорее всего, винт для отвода глаз, а перемещение совершается (предположительно) за счёт искривления пространства и квантовой телепортации.
Это ж просто кепка с вентилятором, для охлаждения в жару.
Ждём когда прилетит Дример и наладит кокон портфелей (или портфель коконов)
Ну конечно, наладит. Он монитор свой фотает трясущимися руками так, что расфокусировка дичайшая получается, аж нифрена не видно вообще, а тут он тонкий инсрумент возьмёт вот так вот и насроит? Какие фантазии однако неземные.
Уж и помечтать нельзя) Поуповать, так сказать, на его эманации на тонких эфирных уровнях) Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте и бесплатно откроет окно Овертона в мир вечноживых Граалей)
Помечтать оно конечно же можно. Но не практично. Ну т.е. бессмысленно и бесполезно. Но можно - отчего же не можно.
Между прочим это тоже Карлсон, или Эндрю Карлсин. Карсон со своим пропеллером может летать где угодно и когда угодно, только варенье ему =топливо подавай
Главное не перестараться с этими доступными таблетками "NZT" или двуокисью АЗОТА ( средство турбирования двигателей внутреннего сгорания ), чтобы не перекосило и не выгрести сахарный диабет ( все сжигать в двигателе ).
Я например точно могу сказать, что то о чем когда-то сказал Эндрю Карлсин, которого арестовало ФБР за 250 сделок на бирже подряд, сделавших его миллионером, не являлось вымыслом.
Главное - это "всесторонне смотреть на все" и подвергать сомнению все абсолютно, даже прописные истины 2*2=4 не равняются ДОГМОЙ!!!
потому что добавляя переменную, ничего не нарушая в уравнение 2*2*X=4*X, при X = 0, можно доказать что 2*2=5 или 2*2=[-∞..+∞]...
Тогда и врубитесь что ничего ВООБЩЕ не является ДОГМОЙ ( то во что нужно беззаговорочно верить и не подвергать сомнениям )
Всесторонне прочитав все что угодно и подвергнув это сомнению, ДОГМА=>Р180(ДОГМА)=АМ+ГОД=!!!AM+GOD!!!
Не, Дример не Карлсончег. Может раньше и был, когда просто шалил.
Джо, ты лучше про ячейку поведай больше подробностей. И как раз по теме - самый что ни на есть Баблокос (ну в каком-то смысле, конечно же).