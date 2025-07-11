Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 677

Aleksei Stepanenko #:
А что если не побоятся, и соединить?

Первая кнопка - выбор единицы бабла, ибо бывают разные предпочтения. Вторая - запуск процесса. Всё остальное (включая остановку процесса) - явно лишнее.

 

Ждём когда прилетит Дример и наладит кокон портфелей (или портфель коконов)

Fly

 
А винт почему один? Его же крутить начнет!
Или он реактивной силой выходящих газов стабилизируется?
 
Скорее всего, винт для отвода глаз, а перемещение совершается (предположительно) за счёт искривления пространства и квантовой телепортации.

Sergey Gridnev #:
А винт почему один? Его же крутить начнет!
Или он реактивной силой выходящих газов стабилизируется?

Это ж просто кепка с вентилятором, для охлаждения в жару.

Ну конечно, наладит. Он монитор свой фотает трясущимися руками так, что расфокусировка дичайшая получается, аж нифрена не видно вообще, а тут он тонкий инсрумент возьмёт вот так вот и насроит? Какие фантазии однако неземные.

 
NotSherlock #:

Ну конечно, наладит. Он монитор свой фотает трясущимися руками так, что расфокусировка дичайшая получается, аж нифрена не видно вообще, а тут он тонкий инсрумент возьмёт вот так вот и насроит? Какие фантазии однако неземные.

Уж и помечтать нельзя) Поуповать, так сказать, на его эманации на тонких эфирных уровнях) Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте и бесплатно откроет окно Овертона в мир вечноживых Граалей)

Aleksey Nikolayev #:

Уж и помечтать нельзя) Поуповать, так сказать, на его эманации на тонких эфирных уровнях) Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте и бесплатно откроет окно Овертона в мир вечноживых Граалей)

Помечтать оно конечно же можно. Но не практично. Ну т.е. бессмысленно и бесполезно. Но можно - отчего же не можно.

 
Между прочим это тоже Карлсон, или Эндрю Карлсин.  Карсон со своим пропеллером может летать где угодно и когда угодно, только варенье ему =топливо подавай
( мозг человека потребляет более 40% глюкозы, это то же самое ВАРЕНЬЕ (= глюкоза ) или топливо для мыслительного процесса и средство для турбирования его работы ).
Воровать то что было раньше кем-то украдено ( знания/правду/истину ) и возвращать её на место это не воровство.



Главное не перестараться с этими доступными таблетками "NZT" или двуокисью АЗОТА ( средство турбирования двигателей внутреннего сгорания ), чтобы не перекосило и не выгрести сахарный диабет ( все сжигать в двигателе ).



Я например точно могу сказать, что то о чем когда-то сказал Эндрю Карлсин, которого арестовало ФБР за 250 сделок на бирже подряд, сделавших его миллионером, не являлось вымыслом.

При желании, любой Р180(БУРАТИНО)=ОНИТаРУБ может просверлить дыру своим носом ( любознательностью ) в каком угодно холсте(=Wall) +с нарисованным огнем (=Fire) =  ( FireWall )=>фаервол.
Главное - это "всесторонне смотреть на все" и подвергать сомнению все абсолютно, даже прописные истины 2*2=4 не равняются ДОГМОЙ!!!
потому что добавляя переменную, ничего не нарушая в уравнение 2*2*X=4*X, при X = 0, можно доказать что 2*2=5 или 2*2=[-∞..+]...
Тогда и врубитесь что ничего ВООБЩЕ не является ДОГМОЙ ( то во что нужно беззаговорочно верить и не подвергать сомнениям )
Всесторонне прочитав все что угодно и подвергнув это сомнению, ДОГМА=>Р180(ДОГМА)=АМ+ГОД=!!!AM+GOD!!!

(Снимок с геолого-разведывательного  спутника GRAB-6 (открытка): 
GPS: 50.50301073034853, 30.607759621412598)


Alexandr Krivoshey #:
Между прочим это тоже Карлсон, или Эндрю Карлсин.

Не, Дример не Карлсончег. Может раньше и был, когда просто шалил.

---

Джо, ты лучше про ячейку поведай больше подробностей. И как раз по теме - самый что ни на есть Баблокос (ну в каком-то смысле, конечно же).

