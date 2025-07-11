Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 668

NotSherlock #:

Сделано. А теперь начинай уже по сути )

https://youtu.be/QAja2jp1VjE
 
Развивайте дальше без моего участия.  Понаблюдаю. Более того, буду вне ресурса n- времени. При необходимости подключусь. 
 
spiderman8811 #:
Жесть

АААА!!!!!   

НЕТ   

Жесть нет

РАДОСТЬ    -ДА

бЕЗ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ

 
spiderman8811 #:
https://youtu.be/QAja2jp1VjE

Схематичное изображение Водоворота Хаоса и Тлена, затягивающего в себя Пророка вместе с его  депозитом, с последующей их сепарацией. 

 
spiderman8811 #:
Развивайте дальше без моего участия.  Понаблюдаю. Более того, буду вне ресурса n- времени. При необходимости подключусь. 

нет  -   этого мало... без шуток.



на 369 или я не понял....

 
Aleksey Nikolayev #:

Хорошим названием для очередного баблокоса будет Wittgenstein's Poker.

Poker - это и карточная игра и кочерга, что символизирует суть любого баблокоса в его развитии от самого начала его бытия и до конца.

Витгенштейн же здесь постольку, поскольку декларировал желание учить тому же, чему учит любой грааль: "Чему я хочу научить — так это переходить от неявной бессмыслицы к бессмыслице явной"

 
Aleksey Nikolayev #:

Ох уж это метаквотовское дополнение сообщения ссылками. Если с обезьянами всё более-менее понятно, то дальнейшая судьба Гогеттер Е.А. выглядит сокрытой в тумане)

 
Roman Shiredchenko #:

нет  -   этого мало... без шуток.



на 369 или я не понял....

Плохо работаете с информацией. В интернете все есть. 369


 
Roman Shiredchenko #:

нет  -   этого мало... без шуток.



на 369 или я не понял....

https://youtu.be/yPJhSOxNigg
 
spiderman8811 #:
Плохо работаете с информацией. В интернете все есть. 369


Видео от Walker2712

;)

