Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 669
Схематичное изображение Водоворота Хаоса и Тлена, затягивающего в себя Пророка вместе с его депозитом, с последующей их сепарацией.
Однако новый пророк где-то выше писал, что познал истину и теперь доволен как слон, правда не факт, что он именно торгует и извлекает из своей торговли профит, но ведь СЛОН же!
нет - этого мало... без шуток.
на 369 или я не понял....
делаешь ставку, слил - утраиваешь, слил - ушестеряешь, слил - удевятеряешь, слил - идёшь на завод
вроде я всё правильно понял
Витгенштейн же здесь постольку, поскольку декларировал желание учить тому же, чему учит любой грааль: "Чему я хочу научить — так это переходить от неявной бессмыслицы к бессмыслице явной"
Ох уж это метаквотовское дополнение сообщения ссылками. Если с обезьянами всё более-менее понятно, то дальнейшая судьба Гогеттер Е.А. выглядит сокрытой в тумане)
там есть крестик - жмакай и оно сгинет в миг
А что есть реальность?
Это к Дримеру, он в грибах разбирается. Вроде бы.
Плохо работаете с информацией. В интернете все есть. 369
нашел:
но где профит-то?
Посчитано из этих пар:
369 год...
Что там год, тут обстановка каждый час меняется.