Aleksey Nikolayev #:

Схематичное изображение Водоворота Хаоса и Тлена, затягивающего в себя Пророка вместе с его  депозитом, с последующей их сепарацией. 

Однако новый пророк где-то выше писал, что познал истину и теперь доволен как слон, правда не факт, что он именно торгует и извлекает из своей торговли профит, но ведь СЛОН же! 

Roman Shiredchenko #:

нет  -   этого мало... без шуток.



на 369 или я не понял....

делаешь ставку, слил - утраиваешь, слил - ушестеряешь, слил - удевятеряешь, слил - идёшь на завод 

вроде я всё правильно понял

Aleksey Nikolayev #:

Витгенштейн же здесь постольку, поскольку декларировал желание учить тому же, чему учит любой грааль: "Чему я хочу научить — так это переходить от неявной бессмыслицы к бессмыслице явной"

вот это уже ближе к реальности

Aleksey Nikolayev #:

Ох уж это метаквотовское дополнение сообщения ссылками. Если с обезьянами всё более-менее понятно, то дальнейшая судьба Гогеттер Е.А. выглядит сокрытой в тумане)

там есть крестик - жмакай и оно сгинет в миг

 
NotSherlock #:

вот это уже ближе к реальности

А что есть реальность? 
spiderman8811 #:
А что есть реальность? 

Это к Дримеру, он в грибах разбирается. Вроде бы.

spiderman8811 #:
Плохо работаете с информацией. В интернете все есть. 369

нашел:

369 год
369 год по юлианскому календарю — невисокосный год, начинающийся в четверг. Это 369-й год нашей эры, 369-й год 1-го тысячелетия, 69-й год IV века, 9-й год 7-го десятилетия IV века, 10-й год 360-х годов.

но где профит-то?

 
NotSherlock #:

нашел:

но где профит-то?

Очевидно, Вы не Шерлок))) 
В подсознании, которое спит очень крепко! 
Все приведенное до этого для Вашего же блага. Познайте Дзен. 

 

369 год...

Что там год, тут обстановка каждый час меняется.



Посчитано из этих пар:


 
Aleksei Stepanenko #:

369 год...

Что там год, тут обстановка каждый час меняется.



Ну да)))) 

