Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 670
Очевидно, Вы не Шерлок)))
ну так это же очевидно из ника, Кэп )) там английским по белому написано именно это - Не Шерлок ))
.
по неволе задумаешься - кто прав, а кто виноват...... ?
.
Похоже на арбитраж
да, это оносталось прикинуть - на сколько сильно они могут чудить
чудят в аккурат на размер депо )
Friendly neighborhood, Spiderman
Wealth and fame he's ignored
Action is his reward
Whenever there's a hang up
You'll find the Spiderman
Гугл переводит две последние строчки так:
Вы найдете Человека-паука
А и то верно - пора уже в комиксах Грааль искать. Ну а где ещё-то?!