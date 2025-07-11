Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 782

Новый комментарий
[Удален]  
Sergey Gridnev #:

😂

Ну а ты, пользуясь случаем, можешь подписаться сразу на все сигналы 😅

[Удален]  
Ну а я, пользуясь случаем, постараюсь больше не флудить 😊
 
Oleksandr Volotko #:
Ну а я, пользуясь случаем, постараюсь больше не флудить 😊
Что-то ты слишком часто пользуешься случаем! Как бы случай не воспользовался тобой! 😁
 
Oleksandr Volotko #:

Договорились 👍

Я в том плане что стату сохраню, сигнал удалю и его же выставлю как новый. Одну сделку свалю сапогом, может больше не будут выкидывать
Тем более что на последней сделке один инструмент на гэпе в работу не вошел - на реквотах умер (

 
Alexandr Krivoshey #:

Я в том плане что стату сохраню, сигнал удалю и его же выставлю как новый. Одну сделку свалю сапогом, может больше не будут выкидывать

Хитрый план? 😉
 
Oleksandr Volotko #:
А так же, пользуясь случаем, и чтоб два раза не вставать, передаю привет Дримеру, где бы он сейчас ни был 😎
Он как обычно - в горячем цеху.
🙃
 
Sergey Gridnev #:
Хитрый план? 😉

...
Типа да. Сбор статистики МетаКвот с нуля начнет, а результаты сохранятся

[Удален]  
Alexandr Krivoshey #:

Я в том плане что стату сохраню, сигнал удалю и его же выставлю как новый. Одну сделку свалю сапогом, может больше не будут выкидывать

это ничего не изменит, или снижай обороты и не выходи за +50% прироста в отчетном месяце, или смирись с тем, что с наступлением нового календарного месяца будешь возвращаться в рейтинг, пока опять не налупишь больше +50% прироста, тогда опять в тень, и так будешь болтаться - то в рейтинге, то нет

[Удален]  
Sergey Gridnev #:
Что-то ты слишком часто пользуешься случаем! Как бы случай не воспользовался тобой! 😁

это такой хитрый план ;)

 
Oleksandr Volotko #:

это ничего не изменит, или снижай обороты и не выходи за +50% прироста в отчетном месяце, или смирись с тем, что с наступлением нового календарного месяца будешь возвращаться в рейтинг, пока опять не налупишь больше +50% прироста, тогда опять в тень, и так будешь болтаться - то в рейтинге, то нет

3.14+3D+Ец какой-то...
1...775776777778779780781782783784785786787788789...885
Новый комментарий