Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 674

Anatolii Zainchkovskii #:
Явно открыл третий(седьмой, девятый) глаз.

А вот и не угадал! И не третий, и не седьмой и не девятый. Всевидящее око, о как! )

 
NotSherlock #:

В точку!... А если быть точным - "В бесконечно малую точку" и в одну строчку. Перельман изъебашил Нитями/потоками риччи пол тысячи листов доказывая "гомеоморфность пространств разной размерности" после чего заорал "я знаю как устроена вселенная" и потом "нахера мне ваш милион". Я сделал то же самое только в одну строчку, что может сделать любой школьник доказав что 2=5:

2=5, 2Х=5Х, Х=0 ( это и есть бесконечно малая точка или абс ноль )
( откуда следует что 2*2 не равно 4 а доказать что 7645376453987653876512=87668734698269827369827463 (и вообще любые А=В) теперь можно занехер делать )

Вот и всё его доказательство )))
( я в отличии от него это орать не буду. Нахера если я это еще со школьной парты 4го класса знал... )
Alexandr Krivoshey #:

всё помноженное на ноль становится помноженным на ноль, великое обнуление, однако

ЗЫ: а я тут решил твой советник помучать опять, думаю ты не против

 
NotSherlock #:

Пля. и тут я вспомнил "Валентину Терешкову" и Вована с "обнулениями" ))) что 3.14+3D+еЦ какие мультики нарисовали с попираниями всех основ ПРАВА и ЗАКОНОВ:


Все-таки "капитализм" делает из "космонавтов" непоправимых "алконавтов" пропуская все законы / конституции и основы Права через "Ж"...+ПУ..., на что "Илья Муромец или Муромцев С. А с "Основами Права и государственного строя" ( параграф 38, раздел "непрерывность Права" рано или поздно врежет им дубиной ( булавой ), причем так что однажды звезды она увидит даже не взлетая с космодрома...
 
Alexandr Krivoshey #:

А нахера вам оно если у вас его всеравно отберут?!
1. Все перетаскивают в безнал
2. из 900 банков уже блее 300 подвергнуто санации, 150 еще на очереди
3. Консолидация активов в крупном стоке в безналичном виде и ХЛОП - нету  у вас больше никаких "фальшивых" денег

Этип древним  "педикам в шляпах" с острова Пасхи ( 4000 лет которым ) надо 30 трилионов фальшивого бабла/внешнего долга списать, они ради этого готовы хоть 90% населения всей планеты войнами выкосить/сожрать/У+3.14+3D+Я+ЧИТь(+er) любым способом.

Даже BITCOIN не спасет, прибивание инфраструктуры его обеспечивающей хлопает все активы

Вот чтобы этого не произошло, наличку любить надо ( а ею может быть что угодно, даже обычный отрывной календарик с подписанными страницами ). - Это бабло кстати и было во время второй мировой войны в партизанских отрядах, там центробанков в лесах стопудов не было - БЛЯ+БУДУ+ОТВЕЧАЮ+ВНАТУРЕ+АПРИОРИ! )))

Чайником думать получше надо что дакое ДЕНЬГИ ( не равно ) "ДЕНЬ+ГИ"="день прошел" ( или насечки на дереве что ебашил РобИнЗон каждый день топором = РУБИЛ или понимал в чем смысл настоящего "бабла" или времени жизни ). А такуюу же рубку Теломераз/счетчиков времени жизни в ваших ДНК ебашат ваши биологические часы внутри каждого.
Ксати о чайниках:
В части открывания глаз "кто такой Сатоши Накамото" - это имя нарицательное что имя что фамилия.
По Японски:
Сато+Ши в переводе означает "Предупреждение/Увещевание" + Ши = тело или вы станете "вещью/никем/ничем".
НАКАМОТО = ХАК+IM+ОТО = на суржике ( древнерусский ) "Я это взломал"

BITCOIN если чайник у всех перегрелся и не остыл еще, если "всесторонне прочитать": Р180(BITCOIN)=NIOCTIV = НИ+ОСТИВ(украинский - был придуман на Украине ).

Короче, много будете знать - "скоро состаритесь" или всю "теломеразу в ваших ДНК клеток растеряете" )))
РобИнЗон или "Робот на зоне" внутри них топором их автоматически ебашит "и никого не спрашивает".

А вот способ "удлиннять теломеры" или "чехлить себе внатурешнее бабло" есть не только путем ширялова как это сделала Элизабет Периш ( типа главная телка в BioViva бразильская фармокологическая компания, что е.анула себе в садницу шприц с аденоассоциативными вирусами и вагонами синтетических теломераз ).



Сказку про Буратино написал Алексей Толстой когда еще никаких компов, сетей и прочего не было. Буратино  когда свой нос=любознательность  "за холст засунул", "украл самую адуренную тайну что сидит за холстом".
На Холсте = Фальшстенке = СТЕНЕ( Wall ) кстати были нарисованы КОСТЕР ( = Огонь или FIRE ). Все вместе Fire+Wall = FireWall или средство защиты, что сейчас исчпользуется вовсю в сетях передачи данных. И откуда интересно об FireWall узнал А. Толстой, если тогда еще и впомине ни компов ни сетей не было. ( информация к размышлению ).
Буратино хоть и продырявил холст = пробил фаирвол + получил ключик к двери, но он совсем не вор.
Р180(ROBINSON) = NOS(=Буратино)+NI+VOR а очень даже классный чувак. Буратино от слова "БУР" или Р180("БУР")=РУБ. Рубить на древнерус и воровском означает "Понимать или УМЕТЬ".
Забористо!
Чувствуется, что не алкоголь.
 
Sergey Gridnev #:
Вааще не пью ( даж по праздникам ). Соблюдаю "воровские" традиции: "Ни капли в рот, ни сантиметра в "Ж"..."

Сталин возле каждой подписи писал "=" или РАВНО ( РОВНО ) потому что Р180(РОВНО)=!!!ОН+ВОР!!!
( Сталин был Вором в Законах ( природы ), тоже был математиком  = МАТерился на всех Сулэлли = "придурков" ( по грузински ) неподетски )
Пытаться нае.ать его было бесполезняк )))

 
NotSherlock #:

Сколько угодно. На здоровье...
Alexandr Krivoshey #:
Я просто хочу попробовать лайтовую версию оптимизации использовать, на нормальную нет средств, ну и немного другой подход применить. Не факт, что что-то из этого получится стабильно профитное, но почему бы не попробовать.

 
osmo1709 #:
Дайте описание актуальное этого баблокоса

всё здесь в ветке где-то, всего-то меньше 666-ти страниц

