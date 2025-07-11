Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 676

Aleksei Stepanenko #:

Эко вас штырит, ребца.

Обезьяна вечно стучащая по кнопкам печатающей машинки, непременно напишет код баблокоса.

Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе.

Нужна обратная связь - количество бананов для обезьяны должно зависеть от того как работает её код.

Хотя, ... это же просто получится обычный трейдер?

 
osmo1709 #:
Санитары разрешили в интернет выйти? 


Учим народ "правильно читать литературные произведения. А там и до смысла "КиндЗадЗадЗад..." доберетесь...


 
По последним опусам, я так понял, бананы не нужны. Просто запасаемся терпением и ждём. Рано или поздно код баблокоса сам собой появится с легкой руки какого-нибудь миллион миллиардного спикера этой вечной ветки.
Aleksei Stepanenko #:
По последним опусам, я так понял, бананы не нужны. Просто запасаемся терпением и ждём. Рано или поздно код баблокоса сам собой появится с легкой руки какого-нибудь миллион миллиардного спикера этой вечной ветки.

нет, код не появится

 

Так надо приближать этот момент, с каждого по осмысленной строчке, продолжающей идею предыдущих записей. Начнём?

#property strict
 
Aleksei Stepanenko #:

Так надо приближать этот момент, с каждого по осмысленной строчке, продолжающей идею предыдущих записей. Начнём?

Обязательно нужен ещё хороший дизайнер для качественной отрисовки двух главных кнопок "БАБЛО" и "КОС". Иначе ничего не получится.

Aleksei Stepanenko #:

Так надо приближать этот момент, с каждого по осмысленной строчке, продолжающей идею предыдущих записей. Начнём?

вырву из уже готового пару строчек, вдруг пригодятся:

#include <\math\alglib\alglib.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <SpreadsMath.mqh>
 
Aleksey Nikolayev #:

для качественной отрисовки двух главных кнопок "БАБЛО" и "КОС"

А что если не побояться, и соединить?
 
NotSherlock #:

вырву из уже готового пару строчек, вдруг пригодятся:

Ну вот, печатает код машинка. Пошло дело, пошло.
 
NotSherlock #:

вырву из уже готового пару строчек, вдруг пригодятся:

Третья строчка - для перебора всех возможных портфелей?

