Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 676
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эко вас штырит, ребца.
Обезьяна вечно стучащая по кнопкам печатающей машинки, непременно напишет код баблокоса.
Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе.
Нужна обратная связь - количество бананов для обезьяны должно зависеть от того как работает её код.
Хотя, ... это же просто получится обычный трейдер?
Санитары разрешили в интернет выйти?
Учим народ "правильно читать литературные произведения. А там и до смысла "КиндЗадЗадЗад..." доберетесь...
По последним опусам, я так понял, бананы не нужны. Просто запасаемся терпением и ждём. Рано или поздно код баблокоса сам собой появится с легкой руки какого-нибудь миллион миллиардного спикера этой вечной ветки.
нет, код не появится
Так надо приближать этот момент, с каждого по осмысленной строчке, продолжающей идею предыдущих записей. Начнём?
Так надо приближать этот момент, с каждого по осмысленной строчке, продолжающей идею предыдущих записей. Начнём?
Обязательно нужен ещё хороший дизайнер для качественной отрисовки двух главных кнопок "БАБЛО" и "КОС". Иначе ничего не получится.
Так надо приближать этот момент, с каждого по осмысленной строчке, продолжающей идею предыдущих записей. Начнём?
вырву из уже готового пару строчек, вдруг пригодятся:
для качественной отрисовки двух главных кнопок "БАБЛО" и "КОС"
вырву из уже готового пару строчек, вдруг пригодятся:
вырву из уже готового пару строчек, вдруг пригодятся:
Третья строчка - для перебора всех возможных портфелей?