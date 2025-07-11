Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 664
Что если удалить аккаунт и создать NotNotSherlock?
Только перевороты нужно делать в соответствии с чередованием фаза рынка по постулатам Толяндра, которые кстати мало того что не доказаны, но и на практике не идентифицируются по длине.
Они кстати до сих пор существуют: https://pinkerton.com/our-story
Если два дримера, умножая друг друга, производят что-то, возникающее же из них измеряется каким-то первым дримером, то последний измерит и одного из первоначальных.
в ветке идут предварительные слушания перед рывком.
А когда их у тебя не было? Сделай перерыв что ли, загонишь организьм же.
Без видЕний нет вИдения же) Пусть продолжает всматриваться в Бездну)
Умозрительное разложение на составляющие всегда предполагает построение функции суперпозиции, которая показывает, как они взаимодействуют объединяясь в целое. Обычно это приводит к логическим противоречиям, о которых предупреждал ещё Ксенофан Колофонский, учитель Парменида. В этом состоит парадокс и проклятие познания - оно невозможно без разбиения Единого Бытия на части, что приводит к апориям, которые весьма затрудняют познание. Если честно проводить декомпозицию множества пророков вплоть до квантового уровня, то можно дойти до неожиданного вывода о наличии свободы воли, что приводит к леденящим душу вопросам "чьей воли?" и "свободы от чьей воли?". Зигмунд Фрейд говорил, что подобными вопросами можно задаваться только в конце рабочей недели и после плотного ужина и бокала вина. Сам он, правда, своим рекомендациям не следовал, что довольно быстро привело его к наркомании и наркодилерству. Но речь не о Фройде, а о том, что в данном случае декомпозицию лучше проводить сугубо в логико-алгоритмическом плане. Множество пророков-алгоритмов образуют сложную систему взаимодействующую через рыночную цену. Есть основания предполагать, что эволюция данной система может быть описана реккурентной функцией от объекта очень сложного типа. Очевидно, выписать в явном виде это невозможно, но можно вспомнить теорему о комбинаторе неподвижной точки из лямбда-исчисления, существование которого в данном случае эквивалентно существованию стационарного режима пророков. Но общепринятым является иной подход, когда один из пророков предполагается максимально более продвинутым нежели остальные пророки и дальнейшее рассмотрение происходит с его точки зрения. При таком подходе можно игнорировать обратную связь, возникающую от реакции обычных пророков на действия Избранного. В этом случае обосновано применение теорий вероятности и динамических систем. Методы дата-майнинга позволяют найти много различных закономерностей в поведении цен в рамках данного подхода. Ограниченность же подхода начинает проявляться при исследовании устойчивости данных закономерностей. Оказывается, и другие пророки как-то умудряются найти закономерности когерентные той, что была найдена Избранным. Это приводит к непериодическим колебаниям (биениям) выигрышных закономерностей. В итоге же, всегда возникает the question of factorization as going to the factory.
Парадоксы являются лишь досадным следствием ограничений выбранной аксиоматики, когда задача сформулирована с выходом за грань понятий данной аксиоматики либо касаются самой себя (самой данной формальной системы) - если не ошибаюсь? - то есть проблемы возникнут, если пророки начнут задавать вопросы о собственном же бытии и телеологии своих пророчеств, а что касается свободы воли, то эта проблема должна быть решена в концепции сверхреализма, но я пока не готов развернуто это комментировать, лишь отмечу, что там есть связь с мультиверсом и квантовым уровнем, на практике мы понимаем, что нам лишь кажется, будто бы у нас есть какая-то свобода, так как структура личности и в конце концов характер сформированных нейронных связей укрепляют определенные механизмы оценки и принятия решений, вместе с нем в качестве повседневного опыта наша свобода несомненна и способность к самодетерминации не вызывает сомнений, разрыв между воспринимаемой свободой и нейрофизиологическим детерминизмом пока до конца не решен, но вот было бы интересно представить: может ли тот или иной пророк взять и отказаться от поиска Грааля? - по моим наблюдениям: нет, не может, и пророк всякий раз возвращается с новыми силами и попытками, хотя при этом некоторые пророки могут тщательно скрываться от публики, и это даже страшнее любой наркомании, и такое поведение тоже видимо можно описать рекуррентными функциями, единственно что бросается в глаза, что есть две неподвижные точки: это тлен и завод, какие бы действие ни предпринимал пророк, функция высшего порядка возвращает его на завод, и профит обращает в тлен, точнее функция возвращает функцию, которая определяет действия, приводящие к тлену и заводу, таким образом начиная с завода, пророк пройдя через временные успехи, вновь оказывается на заводе, и был еще интересный вопрос, может ли существовать функция у которой неоткуда взять значения, это почти эквивалентно тому, может ли пророк запустить ПАММ-счет, если ему неоткуда взять средства для него, и следовательно нужно снова идти на завод.
Тлен и распад - удобрение новой жизни.
Пока, я так понял, в ветке идут предварительные слушания перед рывком.
Старые смирительные рубашки уже все порвали... 😀
Во вселенной много чего ещё не доказано, однако это не исключает наличия.
Да, конечно, никто не отрицает фаз более высокой прибыльности и низкой прибыльности, проблема в апериодичности, и как это преодолеть...
Йааааа! Йаааааааа! 🤩😈😵