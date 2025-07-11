Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 552
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Отец родной! Кидай сюды Грааль, мы тебя прославим в веках.
Он уже выкладывал его, но видимо из за чрезвычайно выросшего спроса из соображений безопасности решил скрыть его.Все таки деньги любят тишину.
давай заново выкладывай)
Всё может быть в этой или параллельной реальности
вызываем пророка Рената
;)
я уже и не знаю как объяснить
цена колбаситися в колбасе
но потом все равно или вверх или вниз
за два дня, элементарно
Грааль имеет отношение к парному трейдингу?
Скорее у них там сетка ордеров в обе стороны с динамическими уровнями (рассчитанными по статистике) и динамическими объёмами.
Но я могу ошибаться.
Принцип - откат будет, когда не известно (сложно спрогнозировать), но будет...
Скорее у них там сетка ордеров в обе стороны с динамическими уровнями (рассчитанными по статистике) и динамическими объёмами.
Но я могу ошибаться.
Принцип - откат будет, когда не известно (сложно спрогнозировать), но будет...
Разве грааль может содержать такое условие,как безоткатные 4 стрелочки?)))
то что ты описал,у Товарища ЧЕгевары продается, только в улучшенном виде. Это то,что мы делали давно еще
;)
я уже и не знаю как объяснить
цена колбаситися в колбасе
но потом все равно или вверх или вниз
за два дня, элементарно
Разве грааль может содержать такое условие,как безоткатные 4 стрелочки?)))
какие нах 4 стрелочки ? закусывать надо.
на чем основано?
На формулЕ скорее всего.