Alexander_K:

Отец родной! Кидай сюды Грааль, мы тебя прославим в веках.

Он уже выкладывал его, но видимо из за чрезвычайно выросшего спроса из соображений безопасности решил скрыть его.Все таки деньги любят тишину.
А жаль, было круто, кидаешь 300к и каждый месяц прибыль от 10к до 50к стабильно. 
Эт конечно не 1000000% в месяц но очень даже круто в долгосрочной перспективе. И главное- стабильно.
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Ognemiroff:
Всё может быть в этой или параллельной реальности 

 
Ognemiroff:
вызываем пророка Рената

;)

я уже и не знаю как объяснить

цена колбаситися в колбасе

но потом все равно или вверх или вниз

за два дня, элементарно

 
foma17:

Грааль имеет отношение к парному трейдингу?


Скорее у них там сетка ордеров в обе стороны с динамическими уровнями (рассчитанными по статистике) и динамическими объёмами.

Но я могу ошибаться.


Принцип - откат будет, когда не известно (сложно спрогнозировать), но будет... 

Evgeniy Chumakov:


Разве грааль может содержать такое условие,как безоткатные 4 стрелочки?)))

то что ты описал,у Товарища ЧЕгевары продается, только в улучшенном виде. Это то,что мы делали давно еще

Renat Akhtyamov:

Ognemiroff:

Разве грааль может содержать такое условие,как безоткатные 4 стрелочки?)))


какие нах 4 стрелочки ? закусывать надо.

 
видимо гроаль сломался) либо усреднение и мартин но слогикой 
 
Ognemiroff:
На формулЕ скорее всего.

