Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 532

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

нееет, такое торгуется только вниз

10 лет вниз

романтика!

А когда вверх идёт, допустим 1 год, что, не торговать?

[Удален]  

Ну чудак ты человек, @khorosh! ) Ну видно же сегодня на графике, что последние 10-ть лет евра шла вниз, значит 10-ть лет назад, когда было не видно ещё, что она будет 10-ть лет идти вниз (пусть пока будет вниз, для простоты) - надо было торговать вниз! Это же элементарно! ;)))

Глаали под ногами валяются, ходют по ним, спотыкаются о них и не замечают, что за люди за такие..

 
khorosh:

А когда вверх идёт, допустим 1 год, что, не торговать?

для сравнения:

развернется вверх, тоды другое дело

;)

 
Поскольку прошедшая неделя была под воздействием проклятий, то предлагается уважаемым пророкам на следующей стартовать заново с проверенными настройками, сегодня ночью будут проведены все необходимые ритуалы и завтра будут активированы эгрегориальные ключи на понедельник, если нет принципиальных возражений, да свершится magnum opus!
 
Кто эти уважаемые люди: Рамер, Дуглас и Пекер? 
[Удален]  
transcendreamer:
на следующей стартовать заново

Это ещё зачем? Анатолий пополнил счёт и продолжает, я просто продолжаю, ибо и не сливал особо.

 
Aleksandr Volotko:

Это ещё зачем? Анатолий пополнил счёт и продолжает, я просто продолжаю, ибо и не сливал особо.

ну ладно.... а проклятие снимать или как? )))

[Удален]  
transcendreamer:

ну ладно.... а проклятие снимать или как? )))

Не имеет же значения.

 
Aleksandr Volotko:

Не имеет же значения.

в прошлый раз ты тоже так говорил :-)))))))))))

ну помнишь когда в прямом эфире

[Удален]  
transcendreamer:

в прошлый раз ты тоже так говорил :-)))))))))))

ну помнишь когда в прямом эфире

Я сегодня уже тут писал: пророчить слив много ума не надо. Дешевый популизм.

Ты налив напророчить попробуй.

1...525526527528529530531532533534535536537538539...885
Новый комментарий