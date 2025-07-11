Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 532
нееет, такое торгуется только вниз
10 лет вниз
романтика!
А когда вверх идёт, допустим 1 год, что, не торговать?
Ну чудак ты человек, @khorosh! ) Ну видно же сегодня на графике, что последние 10-ть лет евра шла вниз, значит 10-ть лет назад, когда было не видно ещё, что она будет 10-ть лет идти вниз (пусть пока будет вниз, для простоты) - надо было торговать вниз! Это же элементарно! ;)))
Глаали под ногами валяются, ходют по ним, спотыкаются о них и не замечают, что за люди за такие..
для сравнения:
развернется вверх, тоды другое дело
;)
на следующей стартовать заново
Это ещё зачем? Анатолий пополнил счёт и продолжает, я просто продолжаю, ибо и не сливал особо.
ну ладно.... а проклятие снимать или как? )))
Не имеет же значения.
в прошлый раз ты тоже так говорил :-)))))))))))
ну помнишь когда в прямом эфире
Я сегодня уже тут писал: пророчить слив много ума не надо. Дешевый популизм.
Ты налив напророчить попробуй.