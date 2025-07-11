Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 530

Aleksandr Volotko:

Вот я об этом и толкую ) Ты там себе решил, что ты знаешь, кто и что торгует где-то там и от этого ошибочного постулата пляшешь. Зачем-то.

я не торгую парный
Renat Akhtyamov:
я не торгую парный

Это логично предположить, исходя из твоего утверждение, что парный это тлен.

 
Aleksandr Volotko:

Это логично предположить, исходя из твоего утверждение, что парный это тлен.

конечно тлен

дельта меж парами сидит в кроссе

смсыл какой заморачиваться парным трейдингом?

 
Renat Akhtyamov:

конечно тлен

дельта меж парами сидит в кроссе

смсыл какой заморачиваться парным трейдингом?

парный трейдинг торгуют на бирже.
и выхлоп там на уровне 20% годовых.

 

в течении 10 лет, куда идет цена ????

достаточно этого скрина чтобы обогатиться за 10 лет без индикаторов и без мозго.пки?

Renat Akhtyamov:

конечно тлен

дельта меж парами сидит в кроссе

смсыл какой заморачиваться парным трейдингом?

А кто ним заморачивается?

Renat Akhtyamov:

в течении 10 лет, куда идет цена ????

Очевидно же, что вправо.

 
Aleksandr Volotko:

Очевидно же, что вправо.

теперь добавь скрин чифа, будет вверх

торгуя парный отдаешь состояние на незаканчивающейся раздвижке

торгуя каждую по отдельности - имеешь дополнительно состояние по каждой

здесь высшего образования и 10к на советника не надо:


ahahahaha

удачи всем

самый лучший баблокос - это глаза!

 
Renat Akhtyamov:

в течении 10 лет, куда идет цена ????

Как обычно, то вверх, то вниз.)

 
khorosh:

Как обычно, то вверх, то вниз.)

нееет, такое торгуется только вниз

10 лет вниз

романтика!

просто представь, как пройдет прямая линия, допустим МНК, если убрать часть графика справа

и это верный сигнал

;)

