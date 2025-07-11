Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 530
Вот я об этом и толкую ) Ты там себе решил, что ты знаешь, кто и что торгует где-то там и от этого ошибочного постулата пляшешь. Зачем-то.
я не торгую парный
Это логично предположить, исходя из твоего утверждение, что парный это тлен.
конечно тлен
дельта меж парами сидит в кроссе
смсыл какой заморачиваться парным трейдингом?
парный трейдинг торгуют на бирже.
и выхлоп там на уровне 20% годовых.
в течении 10 лет, куда идет цена ????
достаточно этого скрина чтобы обогатиться за 10 лет без индикаторов и без мозго.пки?
А кто ним заморачивается?
в течении 10 лет, куда идет цена ????
Очевидно же, что вправо.
теперь добавь скрин чифа, будет вверх
торгуя парный отдаешь состояние на незаканчивающейся раздвижке
торгуя каждую по отдельности - имеешь дополнительно состояние по каждой
здесь высшего образования и 10к на советника не надо:
ahahahaha
удачи всем
самый лучший баблокос - это глаза!
в течении 10 лет, куда идет цена ????
Как обычно, то вверх, то вниз.)
нееет, такое торгуется только вниз
10 лет вниз
романтика!
просто представь, как пройдет прямая линия, допустим МНК, если убрать часть графика справа
и это верный сигнал
;)