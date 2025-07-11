Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 436

Новый комментарий
 
Макс:

Цена в курсе, что ей запрещено?:)

Цена в курсе. ) Мы нет.
 
Макс:

Цена в курсе, что ей запрещено?:)

Наверно,  просто не совсем правильно выразился.

 
transcendreamer:
Наконец стало понятно, что нужно чтобы построить баблокос: достаточно входить по специальному закону, который выражается на графике линией, за которую цене запрещено заходить, и это параметрическая функция от цены и времени, зависящая от выбора начальных координат, спасает ситуацию, так как стоп трейдера при этом располагается за этой линией, куда цене запрещено заходить, и таким образом выбирая эти благоприятные условия, трейдер будет постоянно в профите.

это?

тестировал, не плохо

но все равно еще не очень круто

 
Рена, это что за пирамида у тебя? 
 
Roman Kutemov:
Рена, это что за пирамида у тебя? 

Бывают такие кубики-рубики в виде пирамидки.)

 
khorosh:

Бывают такие кубики-рубики в виде пирамидки.)

Фух! 
Я уж подумал, что это
биноминальная модель оценки. 
 Кубики рубики, так кубики рубики! 
 
Roman Kutemov:
Фух! 
Я уж подумал, что это
биноминальная модель оценки. 
 Кубики рубики, так кубики рубики! 

лучше не вскрывать эту тему

 
Макс:

Цена в курсе, что ей запрещено?:)

Запреты на то и существуют, чтоб их обходить. Так и цена даже если в курсе, не против запрет обойти

 
первое апреля удалось )) выложили грааль под видом шутки и довольные теперь наблюдают )) Дрим, Ренат, молодцы )
 
transcendreamer:
Наконец стало понятно, что нужно чтобы построить баблокос: достаточно входить по специальному закону, который выражается на графике линией, за которую цене запрещено заходить, и это параметрическая функция от цены и времени, зависящая от выбора начальных координат, спасает ситуацию, так как стоп трейдера при этом располагается за этой линией, куда цене запрещено заходить, и таким образом выбирая эти благоприятные условия, трейдер будет постоянно в профите.

я так понял, вы отбои от уровней торгуете.

1...429430431432433434435436437438439440441442443...885
Новый комментарий