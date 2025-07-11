Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 436
Цена в курсе, что ей запрещено?:)
Наверно, просто не совсем правильно выразился.
Наконец стало понятно, что нужно чтобы построить баблокос: достаточно входить по специальному закону, который выражается на графике линией, за которую цене запрещено заходить, и это параметрическая функция от цены и времени, зависящая от выбора начальных координат, спасает ситуацию, так как стоп трейдера при этом располагается за этой линией, куда цене запрещено заходить, и таким образом выбирая эти благоприятные условия, трейдер будет постоянно в профите.
это?
тестировал, не плохо
но все равно еще не очень круто
Рена, это что за пирамида у тебя?
Бывают такие кубики-рубики в виде пирамидки.)
Фух!
лучше не вскрывать эту тему
Цена в курсе, что ей запрещено?:)
Запреты на то и существуют, чтоб их обходить. Так и цена даже если в курсе, не против запрет обойти
я так понял, вы отбои от уровней торгуете.