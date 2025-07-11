Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 437

multiplicator:

я так понял, вы отбои от уровней торгуете.

Предложите Ваш вариант самой эффективной стратегии?

 
Alexey Khripunov:

Им на работу запрещено смартфоны с собой брать,по этому отвечу за  transcendreamer. В этой

 ветке самой эффективной стратегии, с годами, считается ходьба на завод каждый день.

 
MOCKBA:

Тогда почему тему не закрыли, скажем на 30-й? или хотя бы на 278-й странице? с пометкой: "Баблокос!!! = Идём на завод".? 

 
Alexey Khripunov:

Хотелось бы чуть-чуть всемирной славы… 

 
Макс:

Цена в курсе, что ей запрещено?:)

Она чуть позже об этом узнаёт.
 
MOCKBA:

Учитывая, что средний депозит на фх составляет не более 100$, так оно и есть. Завод - лучшая стратегия.
 
Roman Kutemov:
Рена, это что за пирамида у тебя? 
khorosh:

Бывают такие кубики-рубики в виде пирамидки.)

в некоторых треугольниках, внутри большого, цены точно не будет

в интересном и юмор Ильнур писал

Renat Akhtyamov:

Рена, а как этот треугольник на форе может выглядеть? 
[Удален]  
transcendreamer:
Наконец стало понятно, что нужно чтобы построить баблокос: достаточно входить по специальному закону, который выражается на графике линией, за которую цене запрещено заходить, и это параметрическая функция от цены и времени, зависящая от выбора начальных координат, спасает ситуацию, так как стоп трейдера при этом располагается за этой линией, куда цене запрещено заходить, и таким образом выбирая эти благоприятные условия, трейдер будет постоянно в профите.

Ну наконец-то свершилось, тайна раскрыта.

 
Roman Kutemov:
Рена, а как этот треугольник на форе может выглядеть? 
делал так, как на видео объясняется

типа такого у меня получалось

но тут уже сильно извращенный вариант, первоначального нету


