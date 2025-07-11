Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 437
я так понял, вы отбои от уровней торгуете.
Предложите Ваш вариант самой эффективной стратегии?
Им на работу запрещено смартфоны с собой брать,по этому отвечу за transcendreamer. В этой
ветке самой эффективной стратегии, с годами, считается ходьба на завод каждый день.
Тогда почему тему не закрыли, скажем на 30-й? или хотя бы на 278-й странице? с пометкой: "Баблокос!!! = Идём на завод".?
Хотелось бы чуть-чуть всемирной славы…
Цена в курсе, что ей запрещено?:)
В этой ветке самой эффективной стратегии, с годами, считается ходьба на завод каждый день.
Рена, это что за пирамида у тебя?
Бывают такие кубики-рубики в виде пирамидки.)
в некоторых треугольниках, внутри большого, цены точно не будет
в интересном и юмор Ильнур писал
-----
https://www.mql5.com/ru/forum/3457/page4270#comment_7418380
Наконец стало понятно, что нужно чтобы построить баблокос: достаточно входить по специальному закону, который выражается на графике линией, за которую цене запрещено заходить, и это параметрическая функция от цены и времени, зависящая от выбора начальных координат, спасает ситуацию, так как стоп трейдера при этом располагается за этой линией, куда цене запрещено заходить, и таким образом выбирая эти благоприятные условия, трейдер будет постоянно в профите.
Ну наконец-то свершилось, тайна раскрыта.
Рена, а как этот треугольник на форе может выглядеть?
типа такого у меня получалось
но тут уже сильно извращенный вариант, первоначального нету