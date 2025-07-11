Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 662

NotSherlock #:

все твои проклятия только на тебе и отражаются, то в коде налажаешь, то в коде налажаешь ))


NotSherlock #:
Хорошо, что я не он.

Ты не настоящий Шерлок!! И тебе не нужно ехать в Норт-Уэлшэм, несмотря на то что это дело зашло слишком далеко.

 
Aleksey Nikolayev #:

Очевидно, произойдёт 

 
Aleksey Nikolayev #:

И Рейхенбахский водопад выглядит весьма похоже)

Возможно он несколько раз перевернул сигнал чтобы всех запутать 😀

transcendreamer #:

Ты не настоящий Шерлок!!

Я вообще не Шерлок. Так и записано же - НеШерлок!
transcendreamer #:

Возможно он несколько раз перевернул сигнал чтобы всех запутать 😀

Профит появляется только после нескольких реверсов, иначе никак.
transcendreamer #:
Пинкертона на вас нет, распоясались.
 
transcendreamer #:

В математике факторизация — это декомпозиция объекта. Совершенно необходимо обобщить теорию факторизации на случай Дримера)

 
NotSherlock #:
Я вообще не Шерлок. Так и записано же - НеШерлок!

Что если удалить аккаунт и создать NotNotSherlock?

NotSherlock #:
Профит появляется только после нескольких реверсов, иначе никак.

Только перевороты нужно делать в соответствии с чередованием фаза рынка по постулатам Толяндра, которые кстати мало того что не доказаны, но и на практике не идентифицируются по длине.

NotSherlock #:
Пинкертона на вас нет, распоясались.

Они кстати до сих пор существуют: https://pinkerton.com/our-story

Aleksey Nikolayev #:

В математике факторизация — это декомпозиция объекта. Совершенно необходимо обобщить теорию факторизации на случай Дримера)

Если два дримера, умножая друг друга, производят что-то, возникающее же из них измеряется каким-то первым дримером, то последний измерит и одного из первоначальных.

transcendreamer #:

Что если удалить аккаунт и создать NotNotSherlock?

Попробуй. Мой-то акк с 2019 года уж как есть. Слабо сделать NotNotSherlock года с 2017-го?

