Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 662
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
все твои проклятия только на тебе и отражаются, то в коде налажаешь, то в коде налажаешь ))
;)
Хорошо, что я не он.
Ты не настоящий Шерлок!! И тебе не нужно ехать в Норт-Уэлшэм, несмотря на то что это дело зашло слишком далеко.
Очевидно, произойдёт
И Рейхенбахский водопад выглядит весьма похоже)
Возможно он несколько раз перевернул сигнал чтобы всех запутать 😀
Ты не настоящий Шерлок!!
Возможно он несколько раз перевернул сигнал чтобы всех запутать 😀
В математике факторизация — это декомпозиция объекта. Совершенно необходимо обобщить теорию факторизации на случай Дримера)
Я вообще не Шерлок. Так и записано же - НеШерлок!
Что если удалить аккаунт и создать NotNotSherlock?
Профит появляется только после нескольких реверсов, иначе никак.
Только перевороты нужно делать в соответствии с чередованием фаза рынка по постулатам Толяндра, которые кстати мало того что не доказаны, но и на практике не идентифицируются по длине.
Пинкертона на вас нет, распоясались.
Они кстати до сих пор существуют: https://pinkerton.com/our-story
В математике факторизация — это декомпозиция объекта. Совершенно необходимо обобщить теорию факторизации на случай Дримера)
Если два дримера, умножая друг друга, производят что-то, возникающее же из них измеряется каким-то первым дримером, то последний измерит и одного из первоначальных.
Что если удалить аккаунт и создать NotNotSherlock?
Попробуй. Мой-то акк с 2019 года уж как есть. Слабо сделать NotNotSherlock года с 2017-го?