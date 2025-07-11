Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 645
Ага быть в трэнде часок другой и приедаеться а на хвать это
Я вот не понимаю - почему все так боятся завода...
Только что вернулся со смены. Посмотрел в зеркало - морда круглая, отъевшаяся. Правда, красная какая-то - хоть прикуривай. Но, я считаю, это от избытка здоровья.
И ничего страшного.
А форекс... Эххххх..... Жду Пророка. И буду ждать. Не может быть такого, чтобы Он не явился.
Хочь пробовать?
Если ты - Пророк, то смилуйся, добрый человек. Выложи Грааль прям здесь. Все страждущие тебе осанну петь будут. Хором.
Гыыы - вот ты какой нетерпеливый... :-) конечно, (шёпотом - где же я ещё грааль то выловить мог) - мультивалютка и есть....
сперва, я много уже лет назад разработал ТС позволяющую и на одной валютной паре прибыля зарабатывать... но возникла проблемка как бы уменьшить макс дродаун системы...
ибо, по моей имхе - именно сей показатель даст максимальный выхлоп с наименьшим риском для нормальной, работающей в прибыль торговой системе...
Тема интересная давно слежу. Могу раскрыть секрет как на одной паре можно заработать. Просто можно взять любой тупой советник и подобрать разные стоп лосы и тейки с определеным шагом. И эти же советники запускать в разное время. Т.е. для одной паре минимум четыре разных подхода. Там где один счет будет сливать. Другой будет зарабатывать и в этом вся суть. А уменьшить дродаун и повысить стабильность тут уже нужно проводить оптимизацию, сам над этим работаю.
Главное что бы тейк был больше стопа, вот и вся суть. Когда мат ожидание выведет вас в плюс ни кто не знает. Даже положительная стратегия имеет периоды когда она не работает. Это ни кто не сможет победить ни когда.
Скажите в конце концов. Баблокос баблокосит или не баблокосит?
Баблокос - баблокосит, а иначе его назвали бы как нибудь по другому, типа - НеБаблокос.
Заблуждаетесь, голубчик. Если будет выложен грааль, это страшнее вируса, многие бросят работу. А что кушать будем?
Баблокос - баблокосит
И не кособаблит
О Пророк, как можно монетизировать этот скриношт?