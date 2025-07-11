Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 645

Новый комментарий
 

Ага быть в трэнде часок другой и приедаеться а на хвать это  

Файлы:
77777.jpg  22 kb
 
Alexander_K:

Я вот не понимаю - почему все так боятся завода...

Только что вернулся со смены. Посмотрел в зеркало - морда круглая, отъевшаяся. Правда, красная какая-то - хоть прикуривай. Но, я считаю, это от избытка здоровья.

И ничего страшного.

А форекс... Эххххх..... Жду Пророка. И буду ждать. Не может быть такого, чтобы Он не явился.

Хочь пробовать?
 
wegawtim:
Хочь пробовать?

Если ты - Пророк, то смилуйся, добрый человек. Выложи Грааль прям здесь. Все страждущие тебе осанну петь будут. Хором.

 
Скажите в конце концов. Баблокос баблокосит или не баблокосит?
 
Aleksander:

Гыыы - вот ты какой нетерпеливый... :-) конечно, (шёпотом - где же я ещё грааль то выловить мог) - мультивалютка и есть....

сперва, я много уже лет назад разработал ТС позволяющую и на одной валютной паре прибыля зарабатывать... но возникла проблемка как бы уменьшить макс дродаун системы...

ибо, по моей имхе - именно сей показатель даст максимальный выхлоп с наименьшим риском для нормальной, работающей в прибыль торговой системе...

Тема интересная давно слежу. Могу раскрыть секрет как на одной паре можно заработать. Просто можно взять любой тупой советник и подобрать разные стоп лосы и тейки с определеным шагом. И эти же советники запускать в разное время. Т.е. для одной паре минимум четыре разных подхода. Там где один счет будет сливать. Другой будет зарабатывать и в этом вся суть. А уменьшить дродаун и повысить стабильность тут уже нужно проводить оптимизацию, сам над этим работаю.

Главное что бы тейк был больше стопа, вот и вся суть. Когда мат ожидание выведет вас в плюс ни кто не знает. Даже положительная стратегия имеет периоды когда она не работает. Это ни кто не сможет победить ни когда.

[Удален]  
Grigori.S.B:
Скажите в конце концов. Баблокос баблокосит или не баблокосит?

Баблокос - баблокосит, а иначе его назвали бы как нибудь по другому, типа - НеБаблокос.

 
Alexander_KЕсли ты - Пророк, то смилуйся, добрый человек. Выложи Грааль прям здесь. Все страждущие тебе осанну петь будут. Хором.

Заблуждаетесь, голубчик. Если будет выложен грааль, это страшнее вируса, многие бросят работу. А что кушать будем?

 
Aleksandr Volotko:

Баблокос - баблокосит

И не кособаблит

 
Aleksandr Volotko:

Баблокос - баблокосит, а иначе его назвали бы как нибудь по другому, типа - НеБаблокос.

естественно

 
Renat Akhtyamov:

естественно

О Пророк, как можно монетизировать этот скриношт?

1...638639640641642643644645646647648649650651652...885
Новый комментарий