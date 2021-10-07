Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 528
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ага... рекламирую конкурс
да, глупость здешних членов команды профессионалов безгранична...
Олег, а там деньги за победу платят или только мишка с буйволом?
Да. Посмотри тамошние условия. В секции
.https://www.worldcupchampionships.com/rules
Да, я почитал, но про деньги что-то не нашёл. Понял, что внести на счёт нужно минимум 5К. А какие цифры наград были в прошлые годы?
Там чемпионы по 11000% делают за год. Какие могут быть награды лучше статуэтки? Это как Оскар у киношников.
:)
В конкурсе будет участвовать моя жена.;))))
Это для того, чтобы никто не смог тебе сказать, что ты слился?
Разобрался?
Конечно.
Ты зачем-то рисуешь линию баланса как траекторию, а надо рисовать линию стоимости активов, то бишь - эквити. Тогда картина будет не такой многообещающей, но зато реальной.
ага... рекламирую конкурс
да, глупость здешних членов команды профессионалов безгранична...
Впрочем, нет ничего удивительного в том, что многие члены этой "команды профессионалов" впервые слышат об этом всемирно известном конкурсе.
Там чемпионы по 11000% делают за год. Какие могут быть награды лучше статуэтки? Это как Оскар у киношников.
:)
Это рекорд, был установлен один раз, 34 года назад Ларри Вильямсом. Остальные годы всё намного скромнее.
https://www.worldcupchampionships.com/world-cup-trading-championship-standings
Конечно.
Ты зачем-то рисуешь линию баланса как траекторию, а надо рисовать линию стоимости активов, то бишь - эквити. Тогда картина будет не такой многообещающей, но зато реальной.
Опять двадцать пять... Опять старая шарманка...
Ты вправе считать, как тебе угодно.