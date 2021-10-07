Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 528

ага... рекламирую конкурс         

да, глупость здешних членов команды профессионалов безгранична...

 
Олег, а там деньги за победу платят или только мишка с буйволом?
Aleksei Stepanenko #:
Олег, а там деньги за победу платят или только мишка с буйволом?

Да. Посмотри тамошние условия. В секции

 

https://www.worldcupchampionships.com/rules 
FUTURES FOREX U.S. FOREX U.K. FOREX (All Others) FUTURES OFFICIAL ENTRY AGREEMENT The undersigned wishes to compete in the 2021 World Cup Championship of Futures Trading® sponsored by World Cup Advisor® (“Sponsor”) and has completed an Account Application to open a futures trading account with a broker authorized by the sponsor. An authorized broker (“Authorized Broker”) is any broker who introduces a World Cup Trading Championship futures account to ADM Investor Services or another Futures Commission Merchant that may be ...
 
Да, я почитал, но про деньги что-то не нашёл. Понял, что внести на счёт нужно минимум 5К. А какие цифры наград были в прошлые годы?
 
Aleksei Stepanenko #:
Да, я почитал, но про деньги что-то не нашёл. Понял, что внести на счёт нужно минимум 5К. А какие цифры наград были в прошлые годы?

Там чемпионы по 11000% делают за год. Какие могут быть награды лучше статуэтки? Это как Оскар у киношников.

:)

 
Олег avtomat #:

В конкурсе будет участвовать моя жена. 

;))))

Это для того, чтобы никто не смог тебе сказать, что ты слился?

 
Олег avtomat #:


Разобрался?


Конечно.

Ты зачем-то рисуешь линию баланса как траекторию, а надо рисовать линию стоимости активов, то бишь - эквити. Тогда картина будет не такой многообещающей, но зато реальной.

Олег avtomat #:

ага... рекламирую конкурс         

да, глупость здешних членов команды профессионалов безгранична...

Впрочем, нет ничего удивительного в том, что многие члены этой "команды профессионалов" впервые слышат об этом всемирно известном конкурсе.

PapaYozh #:

Там чемпионы по 11000% делают за год. Какие могут быть награды лучше статуэтки? Это как Оскар у киношников.

:)

Это рекорд, был установлен один раз, 34 года назад Ларри Вильямсом. Остальные годы всё намного скромнее.

1987 Larry Williams 11376%


https://www.worldcupchampionships.com/world-cup-trading-championship-standings 

PapaYozh #:


Конечно.

Ты зачем-то рисуешь линию баланса как траекторию, а надо рисовать линию стоимости активов, то бишь - эквити. Тогда картина будет не такой многообещающей, но зато реальной.

Опять двадцать пять... Опять старая шарманка...

Ты вправе считать, как тебе угодно.

