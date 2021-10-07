Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 473
Масштабная гармония Вселенной.pdf — Сухонос С.И. — быстро скачать (klex.ru)
В 1966 году, профессор Саркисов выгнал нашего сокурсника из аудитории МИТХТ за вопрос: "Есть-ли другие миры внутри атома?" , решив, что, студент сошел с ума. Сейчас вижу всеобщее сумасшествие и никого это не смущает. Парадоксы природы!
Олег, видимо, лучше назвать тему Рынок - "самоуправляемая динамическая система", поскольку, рынком невозможно управлять извне.
Юсуф, я уже в который раз вам говорю:
Речь идёт не о том, что кто-то управляет рынком извне. Рынок, как любая организованная система, в своём составе содержит как пассивные, так и активные элементы, деятельность которых задаёт (может задавать) динамику рынка как единого целого организма.
Теперь понятно. Т.е., понятие рынка само включает подразумевает само- управление.
При этом рынок как система подвержен различным внешним воздействиям, не зависящим от рынка, например, различные природные и техногенные катастрофы.
Кроме того, любая система имеет цель (без цели нет системы). В процессе функционирования системы её цели могут изменяться, в зависимости как от внешних условий, так и от внутреннего состояния системы.
Поэтому рынок является адаптивной системой.
Какая цель у рынка?
Вероятно, удовлетворить спрос.
Целей может быть множество, а не какая-то одна. Цели динамичны, т.е. изменчивы во времени.
Например, одной из множества целей может быть цель достижения некоторого определённого состояния в заданный промежуток времени. Когда такая цель окажется достигнутой, формируется очередная цель, начальным условием которой является текущее состояние. и т.д.
Цель? Равновесие, как у всего сущего. Y=const К этому он стремится глобально. Попутно,являясь сложной системой, в процессе создавая маленькие, локальные "цели", на каждой размерности свои локальные "нули"
Мы конечно не можем управлять ветром, но мы можем правильно поставить паруса.
Зная это, можно сходу придумать простую систему -торгуем против любого движения, помогая рынку восстановить равновесие. Он за это вознаграждает. Раскачивая маятник, выводя из равновесия - мы теряем энергию, тобишь деньги. Гася колебания,помогая рынку востановить равновесие - получаем.
Бл... Вот это пост!
Волшебник, ты выразил Истину бессмертными словами.