Yousufkhodja Sultonov:

В 1966 году, профессор Саркисов выгнал нашего  сокурсника из аудитории МИТХТ за вопрос: "Есть-ли другие миры внутри атома?" , решив, что, студент сошел с ума. Сейчас вижу всеобщее сумасшествие и никого это не смущает. Парадоксы природы!


 

 

.

Масштабная гармония Вселенной.pdf — Сухонос С.И. — быстро скачать (klex.ru) 

Yousufkhodja Sultonov:

Олег, видимо, лучше назвать тему Рынок - "самоуправляемая динамическая система", поскольку, рынком невозможно управлять извне.

Юсуф, я уже в который раз вам говорю:

Речь идёт не о том, что кто-то управляет рынком извне. Рынок, как любая организованная система, в своём составе содержит как пассивные, так и активные элементы, деятельность которых задаёт (может задавать) динамику рынка как единого целого организма.

 
Олег avtomat:

Теперь понятно. Т.е., понятие рынка само включает подразумевает само- управление.

Yousufkhodja Sultonov:

Теперь понятно. Т.е., понятие рынка само включает подразумевает само- управление.

При этом рынок как система подвержен различным внешним воздействиям, не зависящим от рынка, например, различные природные и техногенные катастрофы.

Кроме того, любая система имеет цель (без цели нет системы). В процессе функционирования системы её цели могут изменяться, в зависимости как от внешних условий, так и от внутреннего состояния системы.

Поэтому рынок является адаптивной системой.

 
Олег avtomat:

Какая цель у рынка?

 
Yousufkhodja Sultonov:

Вероятно, удовлетворить спрос.

Yousufkhodja Sultonov:

Целей может быть множество, а не какая-то одна. Цели динамичны, т.е. изменчивы во времени.

Например, одной из множества целей может быть цель достижения некоторого определённого состояния в заданный промежуток времени. Когда такая цель окажется достигнутой, формируется очередная цель, начальным условием которой является текущее состояние. и т.д.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Цель?  Равновесие, как у всего сущего.    Y=const  К этому он стремится глобально.     Попутно,являясь сложной системой,  в процессе создавая маленькие, локальные "цели", на каждой размерности свои локальные "нули"

--

Мы конечно не можем управлять ветром, но мы можем правильно поставить паруса. 

Зная  это, можно сходу придумать простую систему -торгуем против любого движения, помогая рынку восстановить равновесие. Он за это вознаграждает.   Раскачивая маятник, выводя из равновесия - мы теряем энергию, тобишь деньги.  Гася колебания,помогая рынку востановить равновесие  - получаем.  

 
Wizard2018:

Бл... Вот это пост!

Волшебник, ты выразил Истину бессмертными словами.

