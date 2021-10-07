Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 467
Меня забанили на месяц ( Бан до 2021.01.19 (Грубое общение) ).
А тут вдруг я обнаруживаю, что уже не забанен, хотя прошло всего-то три дня.
Неожиданно. Очень неожиданно. Такого ещё не было.
Естественно, возникает вопрос: Что случилось? Почему? Что в лесу сдохло?
Предновогодняя амнистия.
Чудны дела твои господи... свят,свят,свят...
;))))))
Великий Боже, сделай так, чтобы дважды два не было четыре! И. Тургенев, Молитва, 1881
Амнистия!
Дед Мороз просто был бы не доволен
;)
Фото галактики. ( телескоп "Хаббл" )
А ведь рыночные движения выглядят аналогично.
то есть, выглядят как бублик?
как дырка от бублика или чёрная дыра)
хм, прикольная аналогия.
наверное, всё же, Олег имел ввиду (я угалал, Олег?), что во вселенной действует правило - чем больше масса тела, тем больше всякой хрени вращается вокруг этого тела, и никогда наоборот, но, одновременно присутсвует и другое правило - чем больше скапливается всякой хрени, тем быстрее оно становится целой но уже большего размера хренью и начинает притягивать всё больше хрени поменьше, включая и ту, очень большую хрень. простыми словами вселенная может быть описана так (как и, собственно, рынок) - на каждую золотую П всегда найдется золотой Х.
хм, прикольная аналогия.
