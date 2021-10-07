Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 467

Олег avtomat:

Меня забанили на месяц ( Бан до 2021.01.19 (Грубое общение) ).

А тут вдруг я обнаруживаю, что уже не забанен, хотя прошло всего-то три дня.

Неожиданно. Очень неожиданно. Такого ещё не было.

Естественно, возникает вопрос: Что случилось? Почему? Что в лесу сдохло?

Предновогодняя амнистия.

khorosh:

Предновогодняя амнистия.

Чудны дела твои господи... свят,свят,свят...

;))))))

Великий Боже, сделай так, чтобы дважды два не было четыре!   И. Тургенев,   Молитва,   1881

 
Олег avtomat:

Амнистия!

Дед Мороз просто был бы не доволен

;)

Фото галактики. ( телескоп "Хаббл" )

А ведь рыночные движения выглядят аналогично.
 
Олег avtomat:
А ведь рыночные движения выглядят аналогично.

то есть, выглядят как бублик?

 
Andrey Dik:

то есть, выглядят как бублик?

как дырка от бублика или чёрная дыра)

 
VVT:

как дырка от бублика или чёрная дыра)

хм, прикольная аналогия.

наверное, всё же, Олег имел ввиду (я угалал, Олег?), что во вселенной действует правило - чем больше масса тела, тем больше всякой хрени вращается вокруг этого тела, и никогда наоборот, но, одновременно присутсвует и другое правило - чем больше скапливается всякой хрени, тем быстрее оно становится целой но уже большего размера хренью и начинает притягивать всё больше хрени поменьше, включая и ту, очень большую хрень. простыми словами вселенная может быть описана так (как и, собственно, рынок) - на каждую золотую П всегда найдется золотой Х.

 
Andrey Dik:

хм, прикольная аналогия.

наверное, всё же, Олег имел ввиду (я угалал, Олег?), что во вселенной действует правило - чем больше масса тела, тем больше всякой хрени вращается вокруг этого тела, и никогда наоборот, но, одновременно присутсвует и другое правило - чем больше скапливается всякой хрени, тем быстрее оно становится целой но уже большего размера хренью и начинает притягивать всё больше хрени поменьше, включая и ту, очень большую хрень. простыми словами вселенная может быть описана так (как и, собственно, рынок) - на каждую золотую П всегда найдется золотой Х.

   

