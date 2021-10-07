Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 470
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да. И ***обращать внимание на него?
ага
я как раз на такую демку как то подключился
с ходу понял, что как раз такой стакан там
ага
я как раз на такую демку как то подключился
с ходу понял, что как раз такой стакан там
за что ушли Олега... Видимо после нового года)
С наступившим. На территории РФ))))
Ну стакан от дилинга, где торгует с полсотни человек - никому не нужен и не актуален.
Но он ничем не отличается от "всемирного" :)))
Но он ничем не отличается от "всемирного" :)))
.
С Праздником, мужики!
.
С Праздником, мужики!
.
С праздником!!!
С Праздником, мужики!
.
С праздником и с выходом!
.
.