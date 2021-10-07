Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 471
По-моему, тему пора перевести в read only, если сам топикстартер только оффтопит в ней.
А мне это видео зашло.
Угу, это если не вникать в то, что он несет - бред.
Там с самого начала про максимоны - их существование не подтверждено фактически и кроме того, они находятся "правее" по шкале, чем фотоны - теоретически они являются самыми тяжелыми элементарными частицами.
Дядька просто натягивает свои скудные познания в физике на какие то свои модели
Его теория достаточно стройная и заслуживает, как минимум, внимания.
А у кого познания в физике не скудные?
Да человечество за последние 100 лет только больше запуталось благодаря своим новым познаниям. И ошибочных теорий сейчас гораздо больше, чем во времена Колумба, когда Землю считали плоской.
Чего стоит только Темная Энергия, Темная Материя, Теория Большого Взрыва, Теория СуперСтрун со своими 10 измерениями, и Теория Бозонных Струн со своими 26 измерениями...
И это очевидный факт. Чем больше область Познания, тем больше граница Непознанного. Только дурак думает что все знает, т.к. его граница непознанного очень мала из-за микроскопичности его познаний.
Бред в стиле автомата.
Если иметь скудные познания в физике и наглость, то можно натянуть научные понятия на любой бред, включая масонов и розенкрейцеров
именно это видео - не бред. До этого да - все что видел - было бредом.