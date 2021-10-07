Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 471

С Днём Победы!


  

Олег avtomat:

Олег avtomat:

  

По-моему, тему пора перевести в read only, если сам топикстартер только оффтопит в ней.
 
PapaYozh:
А мне это видео зашло.
Вначале подумал, дай краем глаза взгляну, что за очередную муть сбросил автомат Олегович, но с удовольствием досмотрел до конца. 
Зачётный дядька. 
Очень коррелирует с моим видением Мира в целом, и рынка в частности. Даже часто здесь цитировал те же источники, которые цитировал он.
Так что нарушу свою привычку быть лютой вражиной Олегу -  заступлюсь за него и скажу ему спасибо за это видео.
 
Nikolai Semko:
Угу, это если не вникать в то, что он несет - бред.

Там с самого начала про максимоны - их существование не подтверждено фактически и кроме того, они находятся "правее" по шкале, чем фотоны - теоретически они являются самыми тяжелыми элементарными частицами.

Дядька просто натягивает свои скудные познания в физике на какие то свои модели

 
denis.eremin:

Его теория достаточно стройная и заслуживает, как минимум, внимания. 
А у кого познания в физике не скудные?
Да человечество за последние 100 лет только больше запуталось благодаря своим новым познаниям. И ошибочных теорий сейчас гораздо больше, чем во времена Колумба, когда Землю считали плоской. 
Чего стоит только Темная Энергия, Темная Материя, Теория Большого Взрыва, Теория СуперСтрун со своими 10 измерениями, и Теория Бозонных Струн со своими 26 измерениями... 
И это очевидный факт. Чем больше область Познания, тем больше граница Непознанного. Только дурак думает что все знает, т.к. его граница непознанного очень мала из-за микроскопичности его познаний.

 
Nikolai Semko:

Бред в стиле автомата.

Если иметь скудные познания в физике и наглость, то можно натянуть научные понятия на любой бред, включая масонов и розенкрейцеров

 
denis.eremin:

именно это видео - не бред. До этого да - все что видел - было бредом.

