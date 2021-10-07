Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 452
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
экий голубь неполживый... (в трёх строчках трижды солгавший)
зы
сейчас слетится вся стая голубей...
Не, не слетится.
Вы журналист?
Патологоанатом
Не, не слетится.
а что так?
Анонс был,
ну чо там ?
Отставание от плана есть, но пока не всё потеряно:
Отставание от плана есть, но пока не всё потеряно:
Да, неплохо идёт. Жаль, что опять не в ту сторону.
Но упорству можно только позавидовать.
Может быть проблема в том, что демка?
Закинул бы топикасткер пару-тройку тысяч баксов на реал и торговля возможно была бы профитной.
Но было бы не 30 сделок, а 3, скажем, но зато обдуманных, прибыльных.
А так, лудоманство какое-то.
.
.
Побежал за бутербродом.
Конкурс "БИТВА ТРЕЙДЕРОВ"
старт 01.11.2020.
финиш 30.11.2020.
.
Ставлю задачу:
Увеличить стартовый депозит в 100 раз.
И желательно без убыточных сделок.
На старте :
.
Ход конкурса и результаты доступны в ***
Да, неплохо идёт. Жаль, что опять не в ту сторону.
Но упорству можно только позавидовать.
Может быть проблема в том, что демка?
Закинул бы топикасткер пару-тройку тысяч баксов на реал и торговля возможно была бы профитной.
Но было бы не 30 сделок, а 3, скажем, но зато обдуманных, прибыльных.
А так, лудоманство какое-то.
не, это как лотерея, только лучше, в лотерее платить нужно за билет, а в конкурсе не нужно! на реальные деньги он дурак что ли так торговать? - умный, образованный человек.