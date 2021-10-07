Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 457

Новый комментарий
[Удален]  
CHINGIZ MUSTAFAEV:

К сожалению я скорее всего знаю в чем проблема у Вашей системы, да и у всех систем она одна и та же.

Это выборка.

Никто никогда даже не пытался понять на основе чего ее брать. Просто брали и все, а потом думали.

В Вашем случае гвоздем проблемы являются импульсные смещения рынка, которые почти каждый день происходят. Именно они сдвигают "центр масс пространства вероятностей" всегда в сторону смещения. И к сожалению попытки применить что-либо, не учитывая эти смещения всегда  будут приводить к провалу. Эти импульсы все называют популярным словом "тренд", хотя по сути это в корне неверно так как нет никакой четкой зависимости, возникает только эффект дальней корреляции применительно к рынку в самом общем случае, что все ошибочно  воспринимают за закономерность. 

Именно импульсы меняют свойства генеральной совокупности. В общем будете учитывать импульсы как отправную точку отсчета выборки, получите полноценное решение. 

Я конечно не компетентен в аттракторах, но понимая зачем они нужны высказал свое мнение как можно более грамотно. Надеюсь я правильно понимаю смысл этого метода анализа.

Нет, не так.

А "вероятностями" я вообще не оперирую.

По поводу "свойств генеральной совокупности" надо всегда помнить следующее:

 

.

 

.

 

.

 

.

 
Олег avtomat:

Нет, не так.

А "вероятностями" я вообще не оперирую.

По поводу "свойств генеральной совокупности" надо всегда помнить следующее:

 

.

Можете тут научно популярным языком объяснить сут проблемы, может найдется тут хоть кто-то, кто  сможет все таки что-то дельное подсказать? Как считаете?

[Удален]  
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Можете тут научно популярным языком объяснить сут проблемы, может найдется тут хоть кто-то, кто  сможет все таки что-то дельное подсказать? Как считаете?

В этом нет нужды.
 
Олег avtomat:
В этом нет нужды.

ну .. на нет и суда нет как говорится.

[Удален]  
CHINGIZ MUSTAFAEV:

ну .. на нет и суда нет как говорится.

Всё идёт своим чередом.

 
Олег avtomat:

Всё идёт своим чередом.

В том ли направлении?)

 
Renat Akhtyamov:
уже даже не смешно

Согласен. Где там граллЕ по ФормулЕ? Рена опять все продул!

 
Олег avtomat:

Возможно, тебе будут интересны исследования одного из Магистров:

https://smart-lab.ru/blog/468221.php

https://smart-lab.ru/blog/420938.php

https://smart-lab.ru/blog/412671.php

и т.д.

SWT-метод: существуют ли тренды? Часть 1.
SWT-метод: существуют ли тренды? Часть 1.
  • smart-lab.ru
Это сообщение — переработанная выдержка из материалов моего блога. И появилось оно в результате вопроса о существовании трендов, инициированного публикацией Вы читали об этом? «Как рождаются и умирают тренды» и обсуждением этой публикации. А теперь собственно текст. Следствием очевидного факта — изменение цены любого актива на любом промежутке...
[Удален]  
Alexander_K:

Возможно, тебе будут интересны исследования одного из Магистров:

https://smart-lab.ru/blog/468221.php

https://smart-lab.ru/blog/420938.php

https://smart-lab.ru/blog/412671.php

и т.д.

Помню, как на форуме Броко велись обширные интересные дискуссии (в отличие от здешнего срача), в том числе и с ним. Как правило, он выступал моим оппонентом (неофит - такой у него был ник, и на Броко, и на других форумах). С тех пор много лет прошло, но мы с ним больше не пересекались. 

 
Олег avtomat:

Помню, как на форуме Броко велись обширные дискуссии, в том числе и с ним (неофит - такой у него был ник, и на Броко, и на других форумах). С тех пор много лет прошло, но мы с ним больше не пересекались. 

!!!

Значит, ты и так в курсе. Отлично. Мне лично кое-что из его исследований пригодилось.

1...450451452453454455456457458459460461462463464...551
Новый комментарий