Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 457
К сожалению я скорее всего знаю в чем проблема у Вашей системы, да и у всех систем она одна и та же.
Это выборка.
Никто никогда даже не пытался понять на основе чего ее брать. Просто брали и все, а потом думали.
В Вашем случае гвоздем проблемы являются импульсные смещения рынка, которые почти каждый день происходят. Именно они сдвигают "центр масс пространства вероятностей" всегда в сторону смещения. И к сожалению попытки применить что-либо, не учитывая эти смещения всегда будут приводить к провалу. Эти импульсы все называют популярным словом "тренд", хотя по сути это в корне неверно так как нет никакой четкой зависимости, возникает только эффект дальней корреляции применительно к рынку в самом общем случае, что все ошибочно воспринимают за закономерность.
Именно импульсы меняют свойства генеральной совокупности. В общем будете учитывать импульсы как отправную точку отсчета выборки, получите полноценное решение.Я конечно не компетентен в аттракторах, но понимая зачем они нужны высказал свое мнение как можно более грамотно. Надеюсь я правильно понимаю смысл этого метода анализа.
Нет, не так.
А "вероятностями" я вообще не оперирую.
По поводу "свойств генеральной совокупности" надо всегда помнить следующее:
Можете тут научно популярным языком объяснить сут проблемы, может найдется тут хоть кто-то, кто сможет все таки что-то дельное подсказать? Как считаете?
В этом нет нужды.
ну .. на нет и суда нет как говорится.
Всё идёт своим чередом.
В том ли направлении?)
уже даже не смешно
Согласен. Где там граллЕ по ФормулЕ? Рена опять все продул!
Возможно, тебе будут интересны исследования одного из Магистров:
https://smart-lab.ru/blog/468221.php
https://smart-lab.ru/blog/420938.php
https://smart-lab.ru/blog/412671.php
и т.д.
Помню, как на форуме Броко велись обширные интересные дискуссии (в отличие от здешнего срача), в том числе и с ним. Как правило, он выступал моим оппонентом (неофит - такой у него был ник, и на Броко, и на других форумах). С тех пор много лет прошло, но мы с ним больше не пересекались.
!!!
Значит, ты и так в курсе. Отлично. Мне лично кое-что из его исследований пригодилось.