Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 450
.Этот ролик не о политике.
Конкурс "БИТВА ТРЕЙДЕРОВ"
старт 01.10.2020.
финиш 30.10.2020.
Ставлю задачу:
Увеличить стартовый депозит в 100 раз.
И желательно без убыточных сделок.
На старте :
.
опять кроглодит пытается в общество выбраться?
где-то на другом форуме есть информация что вы стартовали с 0 в этот раз?
Грандиозная задача, вернусь через месяц посмотреть результаты :)
рейтинг у тебя низкий, посмотри дату 1 поста лучше.,
ничего не поменялось у автора.
В любой момент любой желающий может увидеть текущий мониторинг.
По сб-вс буду здесь демонстрировать промежуточные результаты движения к поставленной цели, план и факт.
А как мы будем знать Ваш результат? Вы хотя бы, сигнал откройте - ( лучше демо, так хоть я смогу поучаствовать, на равных)
за результат - см.всю ветку. :-)
первое правило в трейдинге (да и вообще) - цели должны быть реально достижимы. Даже при цели x3/x5 (утроим, упятерим капитал) было-бы интересно, а так, "интересное и юмор".