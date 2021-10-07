Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 450

Этот ролик не о политике. 
Конкурс "БИТВА ТРЕЙДЕРОВ" 

старт 01.10.2020.
финиш 30.10.2020.

 


Ставлю задачу:
Увеличить стартовый депозит в 100 раз.
И желательно без убыточных сделок.


На старте :

 

опять кроглодит пытается в общество выбраться?

где-то на другом форуме есть информация что вы стартовали с 0 в этот раз?

 
Олег avtomat:

Конкурс "БИТВА ТРЕЙДЕРОВ" 

Грандиозная задача, вернусь через месяц посмотреть результаты :)

 
VVT:

Грандиозная задача, вернусь через месяц посмотреть результаты :)

рейтинг у тебя низкий, посмотри дату 1 поста лучше.,

ничего не поменялось у автора.

VVT:

Грандиозная задача, вернусь через месяц посмотреть результаты :)

В любой момент любой желающий может увидеть текущий мониторинг.

По сб-вс буду здесь демонстрировать промежуточные результаты движения к поставленной цели, план и факт.

Олег avtomat:

Конкурс "БИТВА ТРЕЙДЕРОВ" 

старт 01.10.2020.
финиш 30.10.2020.

А как мы будем знать Ваш результат? Вы хотя бы, сигнал откройте - ( лучше демо, так хоть я смогу поучаствовать, на равных)

 
Вы умеете предсказывать курс на форексе?
 
SanAlex:

А как мы будем знать Ваш результат? Вы хотя бы, сигнал откройте - ( лучше демо, так хоть я смогу поучаствовать, на равных)

за результат - см.всю ветку. :-)

первое правило в трейдинге (да и вообще) - цели должны быть реально достижимы. Даже при цели x3/x5 (утроим, упятерим капитал) было-бы интересно, а так, "интересное и юмор".

 
"Будьте реалистами — требуйте невозможного!"
