экий дебил...
 
 Жаль, когда умные люди публично ругаются, забывая известную поговорку - " из двух спорящих неправ тот, кто умнее".
 
Alexander_K:

Возможно, тебе будут интересны исследования одного из Магистров:

и т.д.

интересно
 
Renat Akhtyamov:
интересно

Мне, почему-то, кажется, что Вова Изерский очень сильно полюбил эту теорию и пытается ее использовать. Написано весьма грамотно. Выводы - верные. Имеет ли Магистр с этого профит? Верую, что - да.

 
khorosh:
 Жаль, когда умные люди публично ругаются, забывая известную поговорку - " из двух спорящих неправ тот, кто умнее".

У нас принято, что при встрече двух военных первым приветствует младший по званию. 

Во Франции и в Египте первым приветствует тот, кто лучше воспитан. 

Устав внутренней службы. 

Конкурс "БИТВА ТРЕЙДЕРОВ" 

старт 01.12.2020.
финиш 31.12.2020.

Ставлю задачу:
Увеличить стартовый депозит в 100 раз.
И желательно без убыточных сделок.

Ход конкурса и результаты доступны в мониторинге.

На старте :

 

Это лестница на Олимп? Осталось пройти этот квест. Только лестница повёрнута ступенями к наблюдателю. Это означает, что карабкающийся будет норовить соскользнуть вниз со ступеней, а наблюдатель громко смеяться. Я бы переделал.
 
Олег avtomat:

Нет, не так.

А "вероятностями" я вообще не оперирую.

По поводу "свойств генеральной совокупности" надо всегда помнить следующее:


    

CHINGIZ MUSTAFAEV:


    

Представлять себе можно всё что угодно.  Однако, здесь имеется ввиду не мысленное воображение, а зависящая от времени функция.

То есть не одномерная f(x) , а двумерная f(x,t) намного более сложная.

Тебе известна эта зависимость? Конечно же, НЕТ.

