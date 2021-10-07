Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 459
интересно
Мне, почему-то, кажется, что Вова Изерский очень сильно полюбил эту теорию и пытается ее использовать. Написано весьма грамотно. Выводы - верные. Имеет ли Магистр с этого профит? Верую, что - да.
Жаль, когда умные люди публично ругаются, забывая известную поговорку - " из двух спорящих неправ тот, кто умнее".
У нас принято, что при встрече двух военных первым приветствует младший по званию.
Во Франции и в Египте первым приветствует тот, кто лучше воспитан.
Устав внутренней службы.
.
Конкурс "БИТВА ТРЕЙДЕРОВ"
старт 01.12.2020.
финиш 31.12.2020.
Ставлю задачу:
Увеличить стартовый депозит в 100 раз.
И желательно без убыточных сделок.
Ход конкурса и результаты доступны в мониторинге.
На старте :
.
Нет, не так.
А "вероятностями" я вообще не оперирую.
По поводу "свойств генеральной совокупности" надо всегда помнить следующее:
Представлять себе можно всё что угодно. Однако, здесь имеется ввиду не мысленное воображение, а зависящая от времени функция.
То есть не одномерная f(x) , а двумерная f(x,t) намного более сложная.
Тебе известна эта зависимость? Конечно же, НЕТ.