Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 454
Конкурс "БИТВА ТРЕЙДЕРОВ"
старт 01.11.2020.Ставлю задачу:
финиш 30.11.2020.
Увеличить стартовый депозит в 100 раз.
И желательно без убыточных сделок.
С - стабильность.
уже даже не смешно
+
Ведь Успех — это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма...
Давай, давай, Автомат. Не слушай никого.
Успех - это хотя бы на доли процента улучшить предыдущий результат
а здесь, верно выше подметили - стабильность плохого результатаоднако, отрицательный результат, как говорится - тоже результат, с единственным выводом - в топку такое.
Стабильный убыток - это грааль, если инвертировать.
Эх, если бы была услуга - подписаться на сигнал с инверсией сделок, я бы подписался на Автомата:))
Всё равно убыток будет.
Прибыль кроется в пол-пука, а убыток растёт на сколько хватит депозита.
"не фак" как говорится)
он же умудряется стабильно и быстро сливать, при этом система "трактор" а не "пулемёт", сливом по спреду и комиссиям не грешит.
Поразительно.
Автоматище, ты бы, хоть, толком объяснил - что не получается-то? Понять не могу...
Если у тебя что-то типа ПИД-регулятора работает относительно МА как задания, то не должно быть таких сливов. Тебе только величину рассогласования надо научиться рассчитывать или просто на шару выставлять и контренд торговать. Всё. Уже просто депозит вокруг начальной величины будет болтаться. А дальше... Дальше уже идет Магия и не о Ней сейчас речь.
Выкладывай алгоритм своей ТС как на духу. Авось, Магистры помогут...
а чо там подписываться?
Неимоверный риск, и хоть инвертируй, хоть не инвертируй - слив
риск можно увеличить только при умении работать против просадки
лично я не наблюдаю в этой системе ничего кроме поиска точности входа.
но ведь такого никогда не будет, т.к. на рынке присутствует в т.ч. хаос, т.е. кто в лес, кто по дрова (участки флета)и именно в такие моменты вероятность верного входа равна 1/2, т.е. ошибкой ни в коем случаем пренебрегать нельзя и нужно уметь работать против вполне вероятной просадки