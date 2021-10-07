Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 454

уже даже не смешно
 
Олег avtomat:

Конкурс "БИТВА ТРЕЙДЕРОВ" 

старт 01.11.2020.
финиш 30.11.2020.

Ставлю задачу:

Увеличить стартовый депозит в 100 раз.
И желательно без убыточных сделок.

С - стабильность.

 
Renat Akhtyamov:
+

 
Давай, давай, Автомат. Не слушай никого.
Ведь Успех — это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма...
 
Nikolai Semko:
Успех - это хотя бы на доли процента улучшить предыдущий результат

а здесь, верно выше подметили - стабильность плохого результата

однако, отрицательный результат, как говорится - тоже результат, с единственным выводом - в топку такое.
 
Renat Akhtyamov:

Стабильный убыток - это грааль, если инвертировать. 
Эх, если бы была услуга - подписаться на сигнал с инверсией сделок, я бы подписался на Автомата:))

 
Nikolai Semko:

Всё равно убыток будет.

Прибыль кроется в пол-пука, а убыток растёт на сколько хватит депозита.

 
Vitaly Muzichenko:

"не фак" как говорится)

он же умудряется стабильно и быстро сливать, при этом система "трактор" а не "пулемёт", сливом по спреду и комиссиям не грешит.

 

Поразительно.

Автоматище, ты бы, хоть, толком объяснил - что не получается-то? Понять не могу...

Если у тебя что-то типа ПИД-регулятора работает относительно МА как задания, то не должно быть таких сливов. Тебе только величину рассогласования надо научиться рассчитывать или просто на шару выставлять и контренд торговать. Всё. Уже просто депозит вокруг начальной величины будет болтаться. А дальше... Дальше уже идет Магия и не о Ней сейчас речь.

Выкладывай алгоритм своей ТС как на духу. Авось, Магистры помогут...

 
Nikolai Semko:

а чо там подписываться?

Неимоверный риск, и хоть инвертируй, хоть не инвертируй - слив

риск можно увеличить только при умении работать против просадки

лично я не наблюдаю в этой системе ничего кроме поиска точности входа.

но ведь такого никогда не будет, т.к. на рынке присутствует в т.ч. хаос, т.е. кто в лес, кто по дрова (участки флета)

и именно в такие моменты вероятность верного входа равна 1/2, т.е. ошибкой ни в коем случаем пренебрегать нельзя и нужно уметь работать против вполне вероятной просадки
