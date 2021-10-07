Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 451

Новый комментарий
 
Maxim Kuznetsov:

за результат - см.всю ветку. :-)

первое правило в трейдинге (да и вообще) - цели должны быть реально достижимы. Даже при цели x3/x5 (утроим, упятерим капитал) было-бы интересно, а так, "интересное и юмор".

Чем амбициознее цели, тем большего удаётся достигнуть, интересно будет понаблюдать

 
Олег avtomat:

В любой момент любой желающий может увидеть текущий мониторинг.

По сб-вс буду здесь демонстрировать промежуточные результаты движения к поставленной цели, план и факт.

ОК, будет интересно.

Мне часто вспоминается сюжет из матрицы 1, когда девочка смотря на ложку приговаривала: "Запомни, ложки не существует, она такая какой ты её хочешь видеть" :)

[Удален]  

 

.

 
Опять какие то безудержные фантазии проснулись вновь... :-) спустя годы!!!
Обострение? Осенняя хондра?
Там жеж вроде по весне обычно дурка катит... :-)
 

Итак, первый участник конкурса "БИТВА ТРЕЙДЕРОВ" появился из за поворота, но другие участники видимо отстают. С трибун слышны возгласы "ДАВАЙ! ПОДНАЖМИ!" также шептания "а зачем это?"

Но всех интересует окончательный результат в независимости от количества участников, будем следить за результатами конкурса ;)

 

Кто то явно врет - либо брокер, проводящий конкурс, либо участник конкурса....


[Удален]  
denis.eremin:

Кто то явно врет - либо брокер, проводящий конкурс, либо участник конкурса....

... либо ты. Или ты такого не допускаешь даже мысленно?

Ну вот, очередной "разоблачитель" проклюнулся... Все у него врут, он один правильный!  

Ты для начала разберись с циферками, и тогда поймёшь, что прежде чем ляпать, надо думать.

жертва ЕГЕ...
 
Олег avtomat:

... либо ты. Или ты такого не допускаешь даже мысленно?

Ну вот, очередной "разоблачитель" проклюнулся... Все у него врут, он один правильный!  

Ты для начала разберись с циферками, и тогда поймёшь, что прежде чем ляпать, надо думать.

жертва ЕГЕ...

не мучай себя - выход из просада -  мартингейлом, рост пирамидой. А входы тебе по барабану традиционно

с другой стороны, в кои-то веки, близок к собственному рекорду, всего 40% слил за 18 трейдов/за неделю..

PS/ вот ты бы не хамил малознакомым людям, и все восприняли твой тракторный заезд как упорный труд и работу с ошибками.

[Удален]  

экий голубь неполживый...   (в трёх строчках трижды солгавший)

зы

сейчас слетится вся стая голубей...

 
VVT:

ОК, будет интересно.

Мне часто вспоминается сюжет из матрицы 1, когда девочка смотря на ложку приговаривала: "Запомни, ложки не существует, она такая какой ты её хочешь видеть" :)

Вы журналист? 

1...444445446447448449450451452453454455456457458...551
Новый комментарий