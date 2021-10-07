Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 451
за результат - см.всю ветку. :-)
первое правило в трейдинге (да и вообще) - цели должны быть реально достижимы. Даже при цели x3/x5 (утроим, упятерим капитал) было-бы интересно, а так, "интересное и юмор".
Чем амбициознее цели, тем большего удаётся достигнуть, интересно будет понаблюдать
В любой момент любой желающий может увидеть текущий мониторинг.
По сб-вс буду здесь демонстрировать промежуточные результаты движения к поставленной цели, план и факт.
ОК, будет интересно.
Мне часто вспоминается сюжет из матрицы 1, когда девочка смотря на ложку приговаривала: "Запомни, ложки не существует, она такая какой ты её хочешь видеть" :)
.
Итак, первый участник конкурса "БИТВА ТРЕЙДЕРОВ" появился из за поворота, но другие участники видимо отстают. С трибун слышны возгласы "ДАВАЙ! ПОДНАЖМИ!" также шептания "а зачем это?"
Но всех интересует окончательный результат в независимости от количества участников, будем следить за результатами конкурса ;)
Кто то явно врет - либо брокер, проводящий конкурс, либо участник конкурса....
... либо ты. Или ты такого не допускаешь даже мысленно?
Ну вот, очередной "разоблачитель" проклюнулся... Все у него врут, он один правильный!
Ты для начала разберись с циферками, и тогда поймёшь, что прежде чем ляпать, надо думать.жертва ЕГЕ...
не мучай себя - выход из просада - мартингейлом, рост пирамидой. А входы тебе по барабану традиционно
с другой стороны, в кои-то веки, близок к собственному рекорду, всего 40% слил за 18 трейдов/за неделю..
PS/ вот ты бы не хамил малознакомым людям, и все восприняли твой тракторный заезд как упорный труд и работу с ошибками.
экий голубь неполживый... (в трёх строчках трижды солгавший)
зы
сейчас слетится вся стая голубей...
ОК, будет интересно.
Мне часто вспоминается сюжет из матрицы 1, когда девочка смотря на ложку приговаривала: "Запомни, ложки не существует, она такая какой ты её хочешь видеть" :)
Вы журналист?