Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 391

2019
С Новым Годом

В 2019 году будет проводиться много различных конкурсов, различающихся условиями проведения, длительностью (день, неделя, месяц, три месяца) и, конечно же, призами. 

Конкурсы -- это отличный полигон для разработки и обкатки ТС. 

Трактор уже в строю и готов покорять вершины!  ;))

Конкурс: 
старт 02.01.2019. 
финиш 31.01.2019. 
Ставлю задачу: 
Увеличить стартовый депозит в 100 раз. 
И желательно без убыточных сделок ;) 

 

.

 
.

Олег, попробуй исключить из "ТЗ" трактора, и думаю тогда цель станет более досягаемой.

.

 

с 10 раза то можно на всю котлету угадать 7 сделок подряд удачных, но что это даст??? это чушь полная, а не ТС и торговля. 400 страниц научных графиков ради чего?

 
Профессор не угадывает! Профессор ПРОГНОЗИРУЕТ! при чём усё. Даже монетку могёт. Трахтур у него золото, просто мирские форекс и монетки для него как семки. 

Его бы у космос, галактики вспахивать, а он тут. Уже много веков прошло. Уже и не понять кто кого создал, трахтур-профессора, или профессор-трахтура.  А может и вовсе трахтур уже давно взял в плен профессора и пишет от его имени.

 
Олег avtomat:

 

.

Как трактор? Переживаю!

Заглох? Может подтолкнуть надо?

 

Автоматище!

Чё приуныл-то? 3-го января погорел что ли? Водку с горя пить не следует.

Повторяю еще раз - если твоя ТС влегкую побеждает любой случайный процесс, с любым известным распределением приращений, то тебе надо поставить проверку непараметрического эксцесса распределения ретурнов, хочешь ты того или нет.

Работать следует только при эксцессе <9. Запомни эту цифру. Все остальное - не твое.

P.S. Для справки - эксцесс распределения ночью 3 января почти на всех парах был >>9. И нечего лезть было.

Удачи!

 
Хорошо, сотрем из памяти 20 и запишем 9

Ну и как то Дмитрий Федосеев писал, что больше 3-х %-тов в день заработать не дают, тоже помню.
