Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 391
2019
С Новым Годом
В 2019 году будет проводиться много различных конкурсов, различающихся условиями проведения, длительностью (день, неделя, месяц, три месяца) и, конечно же, призами.
Конкурсы -- это отличный полигон для разработки и обкатки ТС.
Трактор уже в строю и готов покорять вершины! ;))
Конкурс:
старт 02.01.2019.
финиш 31.01.2019.
Ставлю задачу:
Увеличить стартовый депозит в 100 раз.
И желательно без убыточных сделок ;)
.
Олег, попробуй исключить из "ТЗ" трактора, и думаю тогда цель станет более досягаемой.
.
с 10 раза то можно на всю котлету угадать 7 сделок подряд удачных, но что это даст??? это чушь полная, а не ТС и торговля. 400 страниц научных графиков ради чего?
с 10 раза то можно на всю котлету угадать 7 сделок подряд удачных, но что это даст??? это чушь полная, а не ТС и торговля. 400 страниц научных графиков ради чего?
Профессор не угадывает! Профессор ПРОГНОЗИРУЕТ! при чём усё. Даже монетку могёт. Трахтур у него золото, просто мирские форекс и монетки для него как семки.
Его бы у космос, галактики вспахивать, а он тут. Уже много веков прошло. Уже и не понять кто кого создал, трахтур-профессора, или профессор-трахтура. А может и вовсе трахтур уже давно взял в плен профессора и пишет от его имени.
.
Как трактор? Переживаю!
Заглох? Может подтолкнуть надо?
Автоматище!
Чё приуныл-то? 3-го января погорел что ли? Водку с горя пить не следует.
Повторяю еще раз - если твоя ТС влегкую побеждает любой случайный процесс, с любым известным распределением приращений, то тебе надо поставить проверку непараметрического эксцесса распределения ретурнов, хочешь ты того или нет.
Работать следует только при эксцессе <9. Запомни эту цифру. Все остальное - не твое.
P.S. Для справки - эксцесс распределения ночью 3 января почти на всех парах был >>9. И нечего лезть было.
Удачи!
Хорошо, сотрем из памяти 20 и запишем 9Ну и как то Дмитрий Федосеев писал, что больше 3-х %-тов в день заработать не дают, тоже помню.