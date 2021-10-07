Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 397
Обошлось без гэпа.
Движение направлено вверх.
Ты прав, Автомат... По EURJPY - вверх... Эххх...
Ты прав, Автомат... По EURJPY - вверх... Эххх...
студент... ;)
EURJPY. Н4
.
Движение вверх.
Alexander_K 2019.02.04 10:22 #9122
Сделаю модель многочастотную, и посмотришь на её поведение. Тогда ты воочию увидишь, что тон задаёт самое крупное колебание. А мелочь тиковая -- это как пыль под ногами.
Мне лично - не надо. Если речь ведется об анализе цены в разных скользящих окнах, на разных ТФ, то у меня уже нет ни сил, ни желания над этим работать...
Но, для еще не разочаровавшихся страждущих - почему бы и нет. Ссылку на исследования в ветку ТиП тоже скинь, плиз.
ну нет так нет
Сделаю модель многочастотную, и посмотришь на её поведение. Тогда ты воочию увидишь, что тон задаёт самое крупное колебание. А мелочь тиковая -- это как пыль под ногами.
Ураган начинается со взмаха крыла бабочки.)
Для этого должны созреть условия возникновения урагана. И в этом случае никакая бабочка не является решающим фактором.
1. Созревают условия возникновения урагана.
2. Бабочка взмахивает крылом.
Два фактора разной природы.
Возникает ураган.
Бабочка не является причиной урагана. Ураган НЕ начинается со взмаха крыла бабочки.Эта байка про бабочку -- обманка, нравящаяся не шибко задумывающейся публике за её образность.