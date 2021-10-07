Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 397

Новый комментарий
 
Олег avtomat:

Обошлось без гэпа.

Движение направлено вверх.

Ты прав, Автомат... По EURJPY - вверх... Эххх...

[Удален]  
Alexander_K:

Ты прав, Автомат... По EURJPY - вверх... Эххх...

студент...  ;)

[Удален]  

EURJPY.  Н4

 

.

Движение вверх.

[Удален]  

Alexander_K 2019.02.04 10:22  

Сделаю модель многочастотную, и посмотришь на её поведение. Тогда ты воочию увидишь, что тон задаёт самое крупное колебание. А мелочь тиковая -- это как пыль под ногами.

 
Олег avtomat:

Alexander_K 2019.02.04 10:22  

Сделаю модель многочастотную, и посмотришь на её поведение. Тогда ты воочию увидишь, что тон задаёт самое крупное колебание. А мелочь тиковая -- это как пыль под ногами.

Мне лично - не надо. Если речь ведется об анализе цены в разных скользящих окнах, на разных ТФ, то у меня уже нет ни сил, ни желания над этим работать...

Но, для еще не разочаровавшихся страждущих - почему бы и нет. Ссылку на исследования в ветку ТиП тоже скинь, плиз.

[Удален]  
Alexander_K:

Мне лично - не надо. Если речь ведется об анализе цены в разных скользящих окнах, на разных ТФ, то у меня уже нет ни сил, ни желания над этим работать...

Но, для еще не разочаровавшихся страждущих - почему бы и нет. Ссылку на исследования в ветку ТиП тоже скинь, плиз.

ну нет так нет

 
Олег avtomat:

Сделаю модель многочастотную, и посмотришь на её поведение. Тогда ты воочию увидишь, что тон задаёт самое крупное колебание. А мелочь тиковая -- это как пыль под ногами.

Ураган начинается со взмаха крыла бабочки.)

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

Ураган начинается со взмаха крыла бабочки.)

Для этого должны созреть условия возникновения урагана. И в этом случае никакая бабочка не является решающим фактором.

 
Олег avtomat:

Для этого должны созреть условия возникновения урагана. И в этом случае никакая бабочка не является решающим фактором.

1. Созревают условия возникновения урагана. 

2. Бабочка взмахивает крылом. 

Два фактора разной природы. 

Возникает ураган. 

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

1. Созревают условия возникновения урагана. 

2. Бабочка взмахивает крылом. 

Два фактора разной природы. 

Возникает ураган. 

Бабочка не является причиной урагана.  Ураган НЕ начинается со взмаха крыла бабочки.

Эта байка про бабочку -- обманка, нравящаяся не шибко задумывающейся публике за её образность.
1...390391392393394395396397398399400401402403404...551
Новый комментарий