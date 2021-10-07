Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 392
Хорошо, сотрем из памяти 20 и запишем 9Ну и как то Дмитрий Федосеев писал, что больше 3-х %-тов в день заработать не дают, тоже помню.
Не, это для моей стратегии эксцесс должен быть <20 и >9, я ж хвосты ловлю :)))
А Автомат, судя по всему, легко стрижет наличные именно находясь внутри случайного процесса, а хвосты разрывают его в клочья.
Но, он упертый как ... и напрочь не хочет ТВиМС пристроить к своей ТС. Обидно. На чей же сигнал мне тогда подписываться? На свой чё ли?!
Кто не даёт? Злой дядя не даёт? Чушь полнейшая...
Это его ТС не даёт ему больше 3%. Именно его ТС, а не кто-то.
Автоматище!
Чё приуныл-то? 3-го января погорел что ли? Водку с горя пить не следует.
Повторяю еще раз - если твоя ТС влегкую побеждает любой случайный процесс, с любым известным распределением приращений, то тебе надо поставить проверку непараметрического эксцесса распределения ретурнов, хочешь ты того или нет.
Работать следует только при эксцессе <9. Запомни эту цифру. Все остальное - не твое.
P.S. Для справки - эксцесс распределения ночью 3 января почти на всех парах был >>9. И нечего лезть было.
Удачи!
Эксцессы мне не нужны. ;))
Ты попытайся сначала поставить задачу безубыточной торговли.
Затем попытайся решить задачу безубыточной торговли.
Только тогда ты сможешь увидеть и понять существующие сложности её решения.
Моё решение почти готово. Но это "почти" очень стервозное. ;))
К февральскому конкурсу я его устраню.
Попробуй. Очень полезно тебе будет.
зы
если не найдёшь, то ссылку дам тебе в лс персонально.
Нашел. Благодарю! Ну, что ж - встретимся на конкурсе и да победит сильнейший.
Вот это правильно.
Ты попытайся сначала поставить задачу безубыточной торговли.
Затем попытайся решить задачу безубыточной торговли.
Только тогда ты сможешь увидеть и понять существующие сложности её решения.
Олег, лучше попробуй поставить задачу безпросадочной торговли, это гораздо интереснее и полезнее как для бюджета, так и для здоровья.
Если справишься с задачей безпросадочной торговли, то задача безубыточной торговли будет решаться автоматом, пардон за каламбур.
