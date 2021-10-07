Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 396
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
EURJPY. Weekly
.
EURJPY. Daily
.
EURJPY. H4
.
EURJPY. H1
.
день № 2. суббота.
.
день № 3. воскресенье.
.
EURJPY. Weekly
.
EURJPY. Daily
.
Обошлось без гэпа.
Движение направлено вверх.
.