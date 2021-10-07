Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 396

Новый комментарий
[Удален]  

EURJPY.  Weekly

 

.

[Удален]  

EURJPY.  Daily

 

.

[Удален]  

EURJPY.  H4

 

.

[Удален]  

EURJPY.  H1

 

.

[Удален]  

день № 2. суббота.

 

.

[Удален]  

день № 3. воскресенье.

 

.

[Удален]  

EURJPY.  Weekly

 

.

[Удален]  

EURJPY.  Daily

 

.

[Удален]  

Обошлось без гэпа.

Движение направлено вверх.

[Удален]  

 

.

1...389390391392393394395396397398399400401402403...551
Новый комментарий