Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 398

Олег avtomat:

Для этого должны созреть условия возникновения урагана. И в этом случае никакая бабочка не является решающим фактором.

Маленькие причины приводят к большим последствиям, и они являются решающим фактором, спусковым механизмом. Без взмаха крыла, ураган мог бы и рассосаться не начавшись, что, кстати, часто и происходит.

ГВОЗДЬ И ПОДКОВА

Не было гвоздя - Подкова Пропала.

Не было подковы - Лошадь Захромала.

Лошадь захромала - Командир Убит.

Конница разбита - Армия Бежит.

Враг вступает в город, Пленных не щадя,

Оттого, что в кузнице Не было гвоздя.

ЗЫ Можно из жизни примеры привести. Скажем, солдат на посту закурил. Мелочь, они всегда тайком курили. Далее, цепь мелких случайных, никак не связанных событий, и привело это к катастрофическим последствиям.

 
Олег avtomat:

Бабочка не является причиной урагана.  Ураган НЕ начинается со взмаха крыла бабочки.

Эта байка про бабочку -- обманка, нравящаяся не шибко задумывающейся публике за её образность.

Да хрен с ней, с бабочкой. Просто, сделай систему двух линейных уравнений с двумя ортогональными неизвестными. 

Yuriy Asaulenko:

Маленькие причины приводят к большим последствиям, и они являются решающим фактором, спусковым механизмом. Без взмаха крыла, ураган мог бы и рассосаться не начавшись, что, кстати, часто и происходит.

Спусковым механизмом -- да, могут быть. Но для этого должны быть созданы условия, чтобы этот спусковой механизм сработал.

Алексей Тарабанов:

Да хрен с ней, с бабочкой. Просто, сделай систему двух линейных уравнений с двумя ортогональными неизвестными. 

Ты предлагаешь увязать бабочку и ураган в систему двух линейных уравнений? Подумай о порядке величин этих составляющих.

 
Олег avtomat:

Ты предлагаешь увязать бабочку и ураган в систему двух линейных уравнений? Подумай о порядке этих составляющих.

Сплю. Да, предлагаю. Ровно двух. О порядке Вам предложить хотел. 

 
Вообще-то, устойчивые системы существуют в достаточно узком диапазоне параметров. Хотя-бы поэтому, возникновение неустойчивых систем и состояний более вероятно. Ну, и роль случайных факторов в их развитии, соответственно. Чуть качнешь, и куда ее понесет, неизвестно.
 
Yuriy Asaulenko:
Вообще-то, устойчивые стстемы существуют в достаточно узком диапазоне параметров. Хотя-бы поэтому, возникновение неустойчивых систем и состояний более вероятно. Ну, роль случайных факторов в их развитии, соответственно. Чуть качнешь, и куда ее понесет, неизвестно.

Спасибо, мы в курсе. 

 
Алексей Тарабанов:

Спасибо, мы в курсе. 

Это радует.
Совершенно верно.
