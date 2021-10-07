Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 398
Для этого должны созреть условия возникновения урагана. И в этом случае никакая бабочка не является решающим фактором.
Маленькие причины приводят к большим последствиям, и они являются решающим фактором, спусковым механизмом. Без взмаха крыла, ураган мог бы и рассосаться не начавшись, что, кстати, часто и происходит.
ГВОЗДЬ И ПОДКОВА
Не было гвоздя - Подкова Пропала.
Не было подковы - Лошадь Захромала.
Лошадь захромала - Командир Убит.
Конница разбита - Армия Бежит.
Враг вступает в город, Пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице Не было гвоздя.
ЗЫ Можно из жизни примеры привести. Скажем, солдат на посту закурил. Мелочь, они всегда тайком курили. Далее, цепь мелких случайных, никак не связанных событий, и привело это к катастрофическим последствиям.
Бабочка не является причиной урагана. Ураган НЕ начинается со взмаха крыла бабочки.Эта байка про бабочку -- обманка, нравящаяся не шибко задумывающейся публике за её образность.
Да хрен с ней, с бабочкой. Просто, сделай систему двух линейных уравнений с двумя ортогональными неизвестными.
день № 4. понедельник.
.
...
Спусковым механизмом -- да, могут быть. Но для этого должны быть созданы условия, чтобы этот спусковой механизм сработал.
Да хрен с ней, с бабочкой. Просто, сделай систему двух линейных уравнений с двумя ортогональными неизвестными.
Ты предлагаешь увязать бабочку и ураган в систему двух линейных уравнений? Подумай о порядке величин этих составляющих.
Сплю. Да, предлагаю. Ровно двух. О порядке Вам предложить хотел.
Вообще-то, устойчивые стстемы существуют в достаточно узком диапазоне параметров. Хотя-бы поэтому, возникновение неустойчивых систем и состояний более вероятно. Ну, роль случайных факторов в их развитии, соответственно. Чуть качнешь, и куда ее понесет, неизвестно.
Спасибо, мы в курсе.
Спасибо, мы в курсе.