Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 395

[Удален]  
Alexander_K2:

Это будет эпическая битва. Буду участвовать первый и последний раз, а результаты сохраню на память. Тебя в списках участников уже увидел.

За первым последует второй, третий, ... Тебе понравится.  ;)))

 
Alexander_K2:

Это будет эпическая битва. Буду участвовать первый и последний раз, а результаты сохраню на память. Тебя в списках участников уже увидел.


.

[Удален]  

Конкурс: 
старт 01.02.2019. 
финиш 28.02.2019. 
Ставлю задачу: 
Увеличить стартовый депозит в 100 раз. 
И желательно без убыточных сделок ;) 

.

Завтра старт.  А сегодня ещё есть время сделать осмотр, подтянуть гайки, проверить масло...  ;)))

 
Олег avtomat:

.

Завтра старт.  А сегодня ещё есть время сделать осмотр, подтянуть гайки, проверить масло...  ;)))

У меня в терминале по всем валютным парам щас Trade: No и подсвечены светло-зеленым цветом.

В 00.00  они станут автоматически доступны для торгов, или надо будет перезапустить терминал?

[Удален]  
Alexander_K2:

Лучше перезапустить.  Для надёжности.

 
Олег avtomat:

Спасибо.

:)) Если чё - тупо копируй мои сделки :)) Прорвемся.

[Удален]  

трактор уже на старте

 

.

[Удален]  

день № 1. пятница.

 


.

[Удален]  
Не очень удачно стартанул. За эти выходные надо ещё подкрутить гайки.
[Удален]  

см. здесь   И в продолжение -- несколько картинок.


EURJPY.  Monthly

 

.

