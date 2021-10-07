Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 395
Это будет эпическая битва. Буду участвовать первый и последний раз, а результаты сохраню на память. Тебя в списках участников уже увидел.
За первым последует второй, третий, ... Тебе понравится. ;)))
.
Конкурс:
старт 01.02.2019.
финиш 28.02.2019.
Ставлю задачу:
Увеличить стартовый депозит в 100 раз.
И желательно без убыточных сделок ;)
.
Завтра старт. А сегодня ещё есть время сделать осмотр, подтянуть гайки, проверить масло... ;)))
У меня в терминале по всем валютным парам щас Trade: No и подсвечены светло-зеленым цветом.
В 00.00 они станут автоматически доступны для торгов, или надо будет перезапустить терминал?
Лучше перезапустить. Для надёжности.
Спасибо.
:)) Если чё - тупо копируй мои сделки :)) Прорвемся.
трактор уже на старте
.
день № 1. пятница.
.
см. здесь И в продолжение -- несколько картинок.
EURJPY. Monthly
.