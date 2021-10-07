Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 388

Новый комментарий
[Удален]  

 

.

 

.

в воскресенье, 2 декабря, прогреваются моторы, гул, шум, гам, скоро уже, очень скоро рванём ;)

[Удален]  

 

.

[Удален]  

понедельник, 3 декабря

 

.

[Удален]  

вторник, 4 декабря

 

.

[Удален]  

среда, 5 декабря

 

.

[Удален]  

четверг, 6 декабря

 

.

[Удален]  

пятница, 7 декабря

 

.

 

м-даааа ...

Что то непруха в последнее время.

 
Олег avtomat:

пятница, 7 декабря

 

.

я ровно туда-же не полез после гепов в понедельник :-) не понял причину, предпочёл отнестись серьёзно и взял таймаут

по идее стратегии, что A_K, что видимо твоя начнут работать где-то в начале след.недели. Тут рынки перестраиваются и ни о каком блуждании по спекуляциям речи не идёт. Только исключительно инсайд :-)

[Удален]  

ну да... старт получился хреновый... ну ничего... прорвёмся!

включается антикризисная программа действий ;)

1...381382383384385386387388389390391392393394395...551
Новый комментарий