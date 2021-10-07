Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 388
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
.
.
в воскресенье, 2 декабря, прогреваются моторы, гул, шум, гам, скоро уже, очень скоро рванём ;)
.
понедельник, 3 декабря
.
вторник, 4 декабря
.
среда, 5 декабря
.
четверг, 6 декабря
.
пятница, 7 декабря
.
м-даааа ...
Что то непруха в последнее время.
пятница, 7 декабря
.
я ровно туда-же не полез после гепов в понедельник :-) не понял причину, предпочёл отнестись серьёзно и взял таймаут
по идее стратегии, что A_K, что видимо твоя начнут работать где-то в начале след.недели. Тут рынки перестраиваются и ни о каком блуждании по спекуляциям речи не идёт. Только исключительно инсайд :-)
ну да... старт получился хреновый... ну ничего... прорвёмся!
включается антикризисная программа действий ;)